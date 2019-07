Hai đối tượng cứa cổ tài xế taxi bị tóm gọn sau 20 giờ lẩn trốn

Trưa 22/7, Công an tỉnh Long An cho biết Cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp Cảnh sát hình sự huyện Bến Lức đã bắt khẩn cấp Bùi Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, ngụ xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) tại quận Bình Tân (TP.HCM) về hành vi giết người.

Tú và Hậu là nghi phạm sát hại tài xế taxi Vinasun tại khu dân cư Hoàng Long (thuộc khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nhưng rất may, nạn nhân thoát chết trong gang tấc. Bước đầu 2 đối tượng thú nhận khoảng 21 giờ ngày 19/7, Tú điện thoại hẹn gặp Hậu ở khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall quận Bình Tân (TP.HCM) để đi "kiếm ăn".

Đối tượng chúng nhắm đến là tài xế taxi đón khách đêm khuya. Thấy xe taxi Vinasun biển số 51F.285.03 do tài xế Trần Văn Đại (SN 1979, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, Đồng Nai) đậu ven đường, chúng liền kêu chở về huyện Bến Lức, tỉnh Long An giá 500.000 đồng. Do thấy đoạn đường cũng gần, anh Đại chấp nhận chở đi. Khoảng 22 giờ, trên đường đi, Tú và Hậu nói ghé Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức.

Xe taxi Vinasun biển số 51F.285.03.

Tuy nhiên, dừng lại một lúc, Tú đề nghị anh Đại tiếp tục chạy đi tìm nhà người quen cạnh tiệm game bắn cá khu dân cư Hoàng Long (thuộc khu phố 9, thị trấn Bến Lức). Lần này khi xe dừng lại, Tú đi xuống ghé tiệm bánh mì một lúc rồi quay lại nói anh Đại chạy ra hướng Quốc lộ 1.



Do đi đoạn đường dài, anh Đại chạy tới khu vực vắng và dừng xe để đi tiểu, 1 đối tượng trên xe cũng đi theo sau rồi rút dao khống chế, cắt vào vùng cổ anh Đại. Dù bị thương nặng, anh Đại vẫn cố gắng vùng chạy và kêu cứu.

Cướp không được lại bị lộ, Tú và Hậu bỏ trốn. Tiến hành điều tra truy xét, nắm được địa chỉ cư trú của 2 nghi can ở một nhà trọ ở quận Bình Tân (TP.HCM), chiều 20-7, Cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp Tú và Hậu di lý về Long An.

Riêng anh Đại nhờ được cấp cứu kịp thời, đến nay đã nói chuyện được với người thân, hiện vẫn còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).