Hai chuyên gia gốc Hàn này sở hữu làn da siêu căng mịn và 5 bí kíp skincare bạn nên học hỏi ngay từ họ

Charlotte Cho là một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực skincare, cô đồng sáng lập nên thương hiệu chăm sóc da được đánh giá cao – Then I Met You và chuyên trang bán các sản phẩm skincare Hàn Quốc uy tín – Soko Glam.

Chuyên gia skincare gốc Hàn Charlotte Cho.

Renee Chow thì xây dựng tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực skincare với tài khoản Youtube Gothamista thu hút hơn 500.000 lượt theo dõi.

Vlogger nổi tiếng Renee Chow.

Không chỉ sở hữu "lý lịch trích chéo" khủng, hai chuyên gia làm đẹp này còn gây ấn tượng bởi làn da căng mịn, không tỳ vết và đây chính là lý do, chúng ta cần tham khảo ngay 5 bí kíp skincare được họ hào phóng chia sẻ.

1. Thành phần không thể thiếu khi trị mụn, chính là vitamin C



Mụn xuất hiện trên làn da rồi sẽ biến mất trong khoảng 1 tuần; tuy nhiên, những nốt thâm mà mụn để lại thì cứng đầu, dai dẳng đến hàng tháng trời không hết, khiến làn da của chị em xấu đi vài phần. Và hai chuyên gia Renee cùng Charlotte khuyên bạn nên dùng vitamin C để xóa mờ sẹo thâm, nhanh chóng trả lại vẻ đẹp không tỳ vết cho làn da.

Bạn có thể dùng serum vitamin C nhưng theo như lời khuyên của Renee và Charlotte, bạn nên thử dùng bột vitamin C bởi sản phẩm này không dễ bị oxy hóa như serum vitamin C.

2. Bạn có thể dùng essence thay kem dưỡng ẩm, nếu sở hữu làn da dầu

Khi thời tiết vẫn còn nắng nóng, bạn sẽ cảm thấy bức bí, khó chịu vô cùng khi dùng kem dưỡng ẩm, đặc biệt là với những ai sở hữu làn da dầu. Nhưng Charlotte thì có "cao kiến" dành cho bạn, đó là hãy thay thế bằng essence – sản phẩm vừa giúp da ngậm nước, vừa thấm sâu, thấm nhanh và không khiến da bị nặng nề, dính nhớp. Vào buổi sáng, bạn có thể dùng kem chống nắng, tích hợp luôn khả năng dưỡng ẩm, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian mà không khiến da bị ngộp thở.

3. Nếp nhăn xuất hiện có thể do da bạn quá khô

Nếu bạn vẫn mơ hồ về tầm quan trọng của việc cấp ẩm cho làn da, chia sẻ của Charlotte Cho sẽ khiến bạn thoa kem dưỡng, hoặc bất cứ sản phẩm nào có khả năng giúp da ngậm nước không sót ngày nào.

"Da bạn xuất hiện nếp nhăn không chỉ là do sự phũ phàng của thời gian, hay những yếu tố có hại từ môi trường, mà còn do thiếu độ ẩm nữa", Charlotte Cho chia sẻ. Và biết được điều này, bạn đừng quên dưỡng ẩm nghiêm túc vào buổi sáng – tối bằng sản phẩm phù hợp với làn da của mình nhé!

4. Làm thế nào để bảo vệ làn da khỏi ô nhiễm môi trường?

Nếu bạn sống ở những thành phố lớn, làn da của bạn chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với bầu không khí ô nhiễm. Điều này không chỉ khiến mụn bùng phát, gia tăng tốc độ lão hóa mà còn khiến làn da của bạn thêm nhạy cảm, dễ kích ứng. Và theo như hai chuyên gia, đây chính là lý do quy trình skincare của các quý cô sống tại Seoul không thể thiếu những sản phẩm có khả năng làm dịu da, đồng thời loại bỏ tế bào chết.

Renee chia sẻ rằng, cô là fan cứng của miếng pad tẩy da chết dịu nhẹ, nó vừa tiện lợi lại giúp thanh lọc làn da của bạn, giữ cho da dẻ luôn sạch sẽ và khỏe mạnh, bất chấp môi trường ô nhiễm.

5. Hãy cẩn thận với những nguyên liệu chăm da tự nhiên, chưa chắc chúng đã tốt hơn sản phẩm chứa thành phần hóa học

Khi bắt tay vào việc lựa chọn các sản phẩm skincare, bạn nên loại bỏ quan điểm cố hữu rằng thành phần tự nhiên luôn tốt hơn thành phần hóa học. Đây là lời khuyên chân thành từ chuyên gia Renee gửi đến bạn: "Chỉ vì một hoạt chất là thành phần hóa học (như AHA chẳng hạn), không có nghĩa là nó gây hại cho da; hay nếu một thành phần có nguồn gốc 100% tự nhiên, không có nghĩa là nó tốt với làn da hơn (như vỏ hạt óc chó xay nhuyễn là một ví dụ)". Chuyên gia chia sẻ thêm: "Bạn phải tin tưởng vào những thành phần tồn tại bền vững với thời gian, và đã rất nhiều lần được kiểm chứng về hiệu quả chăm sóc da".

Charlotte tiếp lời của Renee bằng việc khuyến khích chị em nên tìm hiểu kỹ về các thành phần chăm sóc da, thay vì đánh giá quá vội vàng, chủ quan.

Nguồn: The Klog