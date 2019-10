Hà Trúc chia sẻ bí kíp để có một làn da căng bóng với thương hiệu Vitabrid C12 từ Hàn Quốc

Hà Trúc - Cô nàng cá tính với niềm đam mê dịch chuyển



Trong giới hot girl Việt, Hà Trúc là cái tên nổi bật trong giới đam mê xê dịch tại Việt Nam, không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp mà còn vì lifestyle cực đỉnh. Cô là một trong những Hot Travel Blogger có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Instagram, được ví như một cánh chim bay không biết mỏi, giỏi khám phá và khai thác những bức ảnh đẹp qua một góc nhìn riêng mình.

Mặc dù phải phải di chuyển nhiều để thực hiện đam mê của mình, tuy nhiên làn da của Hà Trúc vẫn luôn sáng khỏe căng tràn sức sống. Một trong những bí mật giúp cô sở lữu dàn da căng mịn đó chính bột dưỡng trắng Vitamin C - bí kíp chăm sóc da giúp cô gái tự tin khám phá và chinh phục các hành trình.

Hà Trúc mách chị em "thần dược" của Vitabrid C12 đến từ xứ sở làm đẹp Hàn Quốc

Vitamin C - Giải pháp dưỡng trắng da căng bóng, chống lão hóa



Cô nàng Hà Trúc mách chị em về thần dược mang tên Vitamin C trong chu trình làm đẹp: "Trúc mới bổ sung Vitamin C vào quy trình dưỡng da được gần 1 năm nay vì mình đọc được rất nhiều tài liệu về việc "hãy bổ sung Vitamin C càng sớm càng tốt." Vitamin C nói đơn giản giúp kích thích sản sinh collagen, từ đó chống lão hoá và làm mờ các vết thâm trên da".

Bổ sung Vitamin C từ thực phẩm, các loại thuốc chức năng thì bổ sung vào quy trình skincare đang dẫn đầu xu hướng trong những năm gần đây. Vitamin C là thành phần chính thương hiệu Vitabrid C12 được nghiên cứu bởi tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc). Sản phẩm áp dụng công nghệ độc quyền với công nghệ lớp khoáng kép LDH làm tối ưu triệt để hiệu quả của Vitamin C, dưỡng da trắng sáng, căng mịn, mờ thâm, đẩy lùi các dấu hiệu lão hoá. Tinh chất vitamin C tự nhiên thẩm thấu và hoạt động dưới tầng hạ bì của da giúp loại bỏ các vết thâm do mụn, nám, tàn nhang từ sâu bên trong, ngăn ngừa lão hoá, đem lại làn da trắng sáng khoẻ mạnh tự nhiên.

Mặc khác, việc áp dụng công nghệ LDH (lớp khoáng kép) giúp tăng tính ổn định của vitamin C, duy trì vitamin C trong da lâu đến 12 giờ, kìm hãm sự bay hơi và oxi hóa. Giải pháp này cũng đưa vitamin C thẩm thấu sâu vào lớp hạ bì, nâng sức đề kháng cho da và giúp dưỡng da. Nồng độ vitamin C trong Vitabrid C12 cao hơn hẳn các serum vitamin C thông thường (25% so với 10-20% trong các loại serum, giúp tăng cường sản sinh collagen và loại bỏ các hắc tố melanin, chống lại tia UV, tế bào gốc - vốn là những nguyên nhân gây sạm da và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Tác dụng vượt trội - Được nhiều hot beauty blogger tin dùng

Hiện nay, Vitabrid C12 chủ yếu tập trung vào 2 dòng sản phẩm chính là mỹ phẩm chăm sóc da và dầu gội, có tác dụng chính bổ sung Vitamin C - Thành phần không thể thiếu cho da và tóc, kết hợp với công nghệ tiên tiến giữ dưỡng chất thấm vào lớp biểu bì, mang lại hiệu quả từ sâu bên trong. Nổi bật nhất là dòng sản phẩm Vitabrid C12 Face Brightening là loại vitamin C dạng bột giúp dưỡng ẩm, trắng da, ngăn lão hóa da mặt.

Ngay từ khi mới ra đời, trải qua kiểm tra nghiêm ngặt và chứng nhận lâm sàng của nhiều tổ chức hàng đầu thế giới, Vitabrid C12 Face Brightening đã nhanh chóng trở thành sản phẩm chăm sóc da được chị em toàn châu Á ưa chuộng. Sản phẩm cũng đạt nhiều giải thưởng quốc tế, được ghi nhận về tác dụng làm mờ tàn nhang, giúp da trắng sáng hiệu quả, tăng cường collagen cho da

Chính vì sản phẩm hiệu quả và tác dụng rất tốt đối với làn da, Vitabrid C12 Face Brightening trở thành sản phẩm được hội chị em châu Á mê mẩn. Thần tượng Park Min Young với làn da không tì vết từng đại diện cho thương hiệu này.

Vitabrid C12 Face Brightening - Giải pháp dưỡng trắng da căng bóng, chống lão hóa

Vitabrid C12 là thương hiệu dược mỹ phẩm từ công nghệ sinh học mà Huyndai BioScience tâm huyết xây dựng từ năm 2000, với các dòng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp và được rộng rãi bán tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Nga, các nước Châu Âu. P dụng công nghệ lớp khoáng kép LDH - một cơ chế dẫn truyền dưỡng chất hoàn toàn mới, lưu giữ các dưỡng chất lên bề mặt da tới 12 giờ, giúp cho làn da luôn căng bóng và sáng mịn. Sản phẩm do công ty TNHH VI-BEAUTY (19B Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội) phân phối. Tham khảo sản phẩm tại website: https://vn.vitabrid.com