Hà Nội: Yêu cầu khởi tố hình sự nam thanh niên đi xe SH hành hung bà bầu 8 tháng sau va chạm giao thông

Ngày 2/10, chị Mai Phương (SN 1990, quê ở Thanh Hóa) cho biết đã viết đơn lên Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đề nghị khởi tố đối tượng Đỗ Thanh Phương (SN 1987, trú tại quận Nam Từ Liêm) với tội danh "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khoẻ người khác" theo quy định pháp luật.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, tối 21/9, chị Phương được người thân chở đi qua nút giao đường Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng thì bất ngờ va chạm nhẹ với xe SH do Đỗ Thanh Phương điều khiển. Sau va chạm, hai xe máy vẫn đứng yên, cả ba người đều ngồi trên xe, không bị ngã.



Tuy nhiên đối tượng Đỗ Thanh Phương đã hùng hổ lao đến đánh tới tấp người thân của chị phương. Thấy vậy, chị này hốt hoảng can ngăn, không ngờ bị đối tượng Phương đánh ngã ra đường, xây xát một số vị trí trên cơ thể.

Mặc dù sau va chạm mọi người đều không sao nhưng nam thanh niên hung hãn đã đánh ngã chị Phương dẫn đến thương tích.

Thấy nạn nhân bùng bầu vượt mặt nhưng kẻ thanh niên hung hãn vẫn dọa dẫm rằng "mày có bầu tao cũng đánh, mày gọi công an tao đánh chết mày". Quá sợ hãi, nạn nhân ngồi co rúm chờ người đi đường đến giải cứu.



Ngày 24/9, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) cho biết đơn vị đã yêu cầu hai bên lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Phương thừa nhận hành vi của mình. Công an phường Mỹ Đình 2 đã chuyển vụ việc lên công an quận Nam Từ Liêm thụ lý.

Nạn nhân làm việc với điều tra viên.

Nạn nhân cho biết hiện tại chị rất sợ hãi và ám ảnh vì các hành vi của Đỗ Thanh Phương. Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan công an nhánh chóng xử lý đối tượng theo quy định pháp luật để răn đe các đối tượng khác.



Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), phụ nữ đang mang thai là một trong những đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Hành vi của nam thanh niên đi xe SH thể hiện thói côn đồ, có dấu hiệu phạm Tội cố ý gây thương tích.

Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; có tính chất côn đồ.