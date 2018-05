Hà Nội: Thấy mẹ nói sẽ đưa vào viện tâm thần, con gái ra tay giết mẹ rồi đi lên cầu tự tử

Nhận được tin báo, lực lượng CAP đã nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện bà Cao Thị Thế, sinh năm 1947, trú tại tổ 18 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, hiện đang tạm trú tại địa chỉ trên, nằm bất động trên nền nhà, cạnh giường ngủ, xung quanh có nhiều máu. Ngay lập tức, công an đã báo Trung tâm cấp cứu 115 đến để cứu chữa, tuy nhiên, các Y, Bác sĩ đến xác định bà Thế đã tử vong.



Theo thông tin cháu Trần Quang Minh (sinh năm 2005, là cháu ngoại bà Thế) cung cấp, bà Thế tử vong là do bị chị Lê Thị Bích Thuận, sinh năm 1976, (là con gái bà Thế, mẹ đẻ cháu Minh) ở cùng với bà Thế gây ra. Sau khi chém bà Thế, Thuận đã gọi điện cho em gái đến và bỏ trốn.



Qua xác minh từ thông tin cháu Minh cung cấp, tiến hành truy bắt đối tượng, công an phát hiện, khoảng 08h45, cùng ngày, Lê Thị Bích Thuận đi xe máy lên cầu Phù Đổng, sau đó dừng xe có ý định nhảy xuống sôn. Lập tức, lực lượng Công an quận Long Biên đã phối hợp với Phòng PC68 – CATP kịp thời ngăn chặn và bắt giữ được đối tượng, đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Khu đô thị thu nhập thấp Sài Đồng

Tại Công an quận, Lê Thị Bích Thuận bước đầu khai nhận: Do thấy mẹ đẻ (bà Thế, nạn nhân) nói sẽ đưa Thuận vào bệnh viện tâm thần và có nói Thuận nhảy sông mà chết. Khi đó, Thuận nghĩ rằng vào bệnh viện sẽ không chịu được, sẽ tự tử chết, khi chết muốn bà Thế phải đi theo mình. Do đó, sáng nay (17/5), khi ngủ dậy, lợi dụng lúc bà Thế đang ngủ, Thuận đã dùng dao của gia đình chém vào người bà Thế khiến bà này tử vong.

Hiện nay, Công an quận Long Biên đang phối hợp với các Phòng nghiệp vụ CATP có liên quan, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ CA quận và CAP Việt Hưng tập trung tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án, đối tượng gây ra theo đúng quy định của pháp luật.