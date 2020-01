Hà Nội: Nghi vấn vì chiếc cửa sổ, người đàn ông 70 tuổi chém 3 người nhà em gái

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, người đàn ông khoảng 70 tuổi ở xóm Đình, thôn 5 của xã Chàng Sơn đã cầm dao sang nhà em gái và chém bị thương 3 người trong gia đình.

"Cả 3 nạn nhân trong gia đình người em này đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện và không có ai tử vong. Đối tượng sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú. Đến khoảng 17h 30 cùng ngày, đối tượng đã được đưa về công an huyện để tiếp tục điều tra", vị lãnh đạo Công an xã Chàng Sơn cho hay.

Theo vị lãnh đạo công an xã Chàng Sơn, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra do có mâu thuẫn trong gia đình.

Theo thông tin từ người dân, thời gian vừa qua giữa gia đình đối tượng và người em gái có sự tranh cãi và chưa tìm được tiếng nói chung trong việc đóng - mở cửa sổ thông 2 nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.