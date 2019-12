Hà Nội: Công an nối hàng trăm mét ống dẫn nước chữa cháy, cứu 6 người thoát khỏi "bà hỏa"

Theo đó, vụ cháy bất ngờ bùng phát vào khoảng 23h55 ngày 22/12 tại số 19, ngõ 87 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại thời điểm trên, người dân bàng hoàng phát hiện đám cháy bùng phát liền hô hoán người dân dập lửa, đồng thời thông báo đến cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ người dân chữa cháy tránh cho ngọn lửa cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Do đám cháy nằm sâu trong ngõ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận được, lực lượng chức năng đã phải dừng xe chữa cháy phía ngoài rồi nối hàng trăm mét ống dẫn nước chữa cháy để phun nước dập lửa. Sau nhiều nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 0h40 đám cháy đã được dập tắt.

Lực lượng chức năng phải nối hàng trăm mét ống dẫn nước đến hiện trường chữa cháy.

Đến khoảng 0 giờ đám cháy đã được dập tắt.

Theo Lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, nơi xảy ra cháy được xác định ở tầng 1 ngôi nhà. Khi tiếp cận hiện trường, đơn vị phối hợp cùng công an phường hỗ trợ hướng dẫn đưa được 6 người dân thoát nạn. May mắn vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người, tài sản thiệt hại không đáng kể.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.