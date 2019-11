Hà Nội: Bắt quả tang bạn trai chở gái lạ trên ô tô, cô gái xông vào đánh ghen nhưng cái kết lại quá bất ngờ

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam nữ to tiếng, chửi bới nhau giữa phố.

Theo người đăng tải đoạn clip, sự việc xảy ra tại Hàng Bồ (Hà Nội), nguyên nhân vụ việc được cho là đánh ghen.

Đang ngồi uống nước, bắt quả tang bạn trai đang chở gái lạ trên ô tô, cô gái xông đến đánh ghen. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, cô gái trẻ đang ngồi ven đường uống nước với nhóm bạn thì tình cờ nhìn thấy bạn trai đi ô tô chở theo 1 cô gái lạ. Vì quá tức giận, cô gái này đã lao đến xe chửi bới, hỏi cho ra nhẽ.

Thế nhưng, thay vì thái độ sợ hãi hay ăn năn, người bạn trai này sẵn sàng to tiếng lại. Cả 2 chửi bới, giằng co nhau giữa đường khiến nhiều người chứng kiến phải vào can ngăn. Trong khi đó, cô gái lạ kia vẫn cố thủ trong xe.

Nam thanh niên còn xông lại chỗ cô gái ngồi để ''dằn mặt'' và liên tục hỏi ''Mày là cái gì của tao?''. Ảnh cắt từ clip

Đặc biệt, chi tiết khiến dân mạng bất ngờ hơn cả là câu nói người bạn trai này chửi cô gái đến đánh mình: ''Mày là cái gì? Mày bỏ tao 2 tháng đi theo trai, bây giờ mày có tư cách gì để chửi tao? Mày là cái gì?''.

Thậm chí người này còn định xông vào hành hung cô gái nhưng những người chứng kiến phải can ra.

Mặc dù chưa biết rõ ngọn nguồn câu chuyện ra sao, nhưng cuộc cãi cọ, ẩu đả này được đăng tải lên mạng xã hội hiện vẫn đang là đề tài để dân mạng bàn tán rôm rả.