Golden Disc Awards gây tranh cãi: Hwasa (MAMAMOO) "vượt mặt" Jennie (BLACKPINK) - Taeyeon giành cúp khiến fan bức xúc

Tối 4/1, đêm đầu tiên của lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 34 (GDA) đã chính thức được diễn ra với sự tham gia của dàn nghệ sĩ đông đảo như TWICE, MAMAMOO, ITZY, TXT, AB6IX. Bên cạnh những màn biểu diễn chất lượng, chủ nhân các giải thưởng quan trọng cũng đã được gọi tên cho những cái tên có sản phẩm "gây bão" trong năm 2019.

Tuy nhiên Golden Disc Awards lần thứ 34 sẽ không có gì đáng để tranh cãi nếu như giải thưởng Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất được trao cho Hwasa (MAMAMOO) với sản phẩm âm nhạc TWIT.

Hwasa (MAMAMOO) nhận giải Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất.

Theo như khán giả, Golden Disc Awards được tính dựa theo điểm nhạc số cũng như số lượng đĩa cứng bán ra, tuy nhiên theo như thông số được cập nhật trên Gaon thì điểm nhạc số của TWIT (Hwasa) thấp hơn rất nhiều so với Gotta Go (Chungha) và Four Seasons (Taeyeon).

Ngoài ra từ trước đến nay, Hwasa không phải là cái tên mạnh ở khoản bán album so với Jennie (BLACKPINK) hay Taeyeon (SNSD), nên việc chiếc cúp Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất được trao cho "em út" MAMAMOO khiến nhiều người cảm thấy không công bằng.



Cư dân mạng tung ra bằng chứng, chứng minh điểm nhạc số của TWIT (Hwasa) thấp hơn rất nhiều so với các nghệ sĩ nữ khác.

Taeyeon (SNSD).

Jennie (BLACKPINK).

Chungha.

Trên mạng xã hội, nhiều fan thể hiện sự bức xúc khi cho rằng ban tổ chức của Golden Disc Awards không công bằng đối với Jennie (BLACKPINK), Taeyeon (SNSD), Chungha.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có ý kiến lên tiếng bênh vực Hwasa vì TWIT vẫn là ca khúc nhận được sự yêu thích trong năm qua. Thêm vào đó, Taeyeon vốn dĩ không được ban tổ chức xếp vào danh sách đề cử ở hạng mục này. Ngoài ra, Chungha và Jennie cũng đã nhận cúp Bonsang nên việc để Hwasa nhận giải là hợp lý, vì ít nhất ban tổ chức không muốn nghệ sĩ tham gia lễ trao giải ra về tay trắng.

Cư dân mạng tranh cãi cho rằng ban tổ chức không công bằng đối với Taeyeon, Jennie, Chungha.

Khán giả lên tiếng bênh vực Hwasa và cho rằng việc nữ nghệ sĩ nhận giải thưởng Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất là xứng đáng.

Hiện tại, tranh cãi về việc ai mới là người xứng đáng nhận được giải thưởng Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất tại Golden Disc Awards lần thứ 34 vẫn đang là chủ đề nóng được nhiều khán giả bàn tán.