Gợi ý “đổi gió” cho cả nhà với khu vui chơi giải trí đậm chất công nghệ tại Đà Lạt

Với việc ứng dụng nghệ thuật số đương đại, khu triển lãm và giải trí Vườn Ánh Sáng đã tạo nên sự thu hút đặc biệt các gia đình nhờ sự mới lạ, hấp dẫn.



Khu vui chơi hiện đại, đậm chất công nghệ

Với việc ứng dụng công nghệ trình chiếu tạo nên một khu giải trí nghệ thuật hấp dẫn không thua kém gì Nhật Bản và Singapore, Lumiere Đà Lạt - Vườn Ánh Sáng trở thành địa điểm lý tưởng giúp bố mẹ có thêm một sự lựa chọn mới cho mỗi chuyến đi.

Bé thích thú tương tác trong căn phòng "Nào cùng ngược"

Tại đây, cả gia đình có những giây phút bên nhau, chơi đùa và tương tác nghệ thuật với đa dạng các chủ đề. Ba mẹ và bé cùng nhau bước vào hành trình khám phá thế giới nhiều màu sắc trong khu triển lãm và giải trí ứng dụng công nghệ với 9 căn phòng - 9 đủ đề khác nhau tái hiện chuyến phiêu lưu kỳ thú của mỗi bạn nhỏ. Bé sẽ được hoá thân thành phi hành gia trong vũ trụ rộng lớn, vui đùa cùng những ngôi sao, dải ngân hà, tinh vân rực rỡ trong căn phòng Bước Nhảy Không Gian. Hay không khỏi thích thú đặt chân vào thế giới diệu kỳ của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Alice ở xứ sở thần tiên trong Phòng Đánh Lừa Thực Tại.

Ba mẹ và bé cùng có những khoảnh khắc vui vẻ trong căn phòng Bước Nhảy Không Gian

Vườn Ánh Sáng cũng là địa điểm vui chơi với mô hình "all in one" tích hợp các khu giải trí và khu mua sắm, ăn uống với quy mô trên 2000m2 thuận tiện cho các gia đình để có một chuyến đi thật trọn vẹn.

Phát triển tư duy sáng tạo ở trẻ

Đặc biệt, tại Vườn Ánh Sáng tích hợp khu giải trí với tính tương tác cao, kích thích óc sáng tạo ở mỗi bạn nhỏ. Trong căn phòng Xứ Sở Diệu Kỳ, các bé sẽ tô màu thỏa thích các con vật, cây cối, nhà cửa và tham gia sáng tạo các linh vật. Với công nghệ trình chiếu hiện đại, các linh vật do các bé sáng tạo sẽ xuất hiện trên khung cảnh làng quê và cùng nhau chống lại quái vật hoành hành phá vỡ sự yên bình của ngôi làng. Mỗi khách nhí sẽ trở thành một "Hoạ sĩ tí hon" tự tạo ra tác phẩm truyện tranh của riêng mình và có những bài học mang đậm ý nghĩ nhân văn qua những giờ phút vui chơi tại Vườn Ánh Sáng

Không gian nhiều màu sắc và các hiệu ứng chuyển tiếp kích thích sáng tạo, mở rộng lăng kính thế giới quan muôn màu của các bé.

Lưu giữ khoảnh khắc có 1-0-2 của mỗi gia đình

Mỗi chuyến đi không chỉ là dịp các thành viên trong gia đình có cơ hội thư giãn sau những ngày làm việc vất vả mà còn hơn cả đó là dịp nuôi dưỡng yêu thương, gắn kết. Đồng thời đó cũng là cơ hội để lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá, thể hiện tình thân ngọt ngào giữa các thành viên khi mọi người sum vầy bên nhau.

Đến với Vườn Ánh Sáng các khoảnh khắc đó càng trở nên đặc biệt hơn theo thời gian khi cả gia đình cùng check-in dưới các background ấn tượng ở bất cứ góc nào. Từ những bức tường rực rỡ sắc màu, các slogan hot của giới trẻ tại khu vực ngoài trời cho đến không gian bên trong huyền ảo, ánh sáng lung linh tại các căn phòng giải trí.

Khoảnh khắc trọn vẹn của ba mẹ và con cái tại Lumiere Đà Lạt

Vườn Ánh Sáng hứa hẹn sẽ là địa điểm đặc biệt thu hút cho các gia đình lui tới thường xuyên bên cạnh công viên, các khu vui chơi vận động thể chất, trung tâm thương mại đã trở nên quá quen thuộc với mỗi nhà.