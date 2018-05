Góc hiểu lầm: Chỉ thở ra sau khi hít vào cô gái khiến mẹ giật mình tưởng con gái có thai lúc nào mà không biết

Ảnh: Hoàng Quyên

Người ta vẫn ví tính cách của chị em phụ nữ giống như thời tiết vậy, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa thì giông bão. Thế nhưng, không chỉ tính cách mà vòng eo của chị em phụ nữ cũng bí ẩn và khó hiểu không kém, chỉ cần hóp bụng lại sau đó thở ra cũng khiến người khác không tin vào mắt mình.

Mới đây, một thành viên có nickname Hoàng Quyên đã đăng lên mạng xã hội hai bức ảnh so sánh khi mình hóp bụng và thở ra kèm theo lời chia sẻ ''Khi thấy bụng mình mẹ hỏi rằng có chửa với ai vậy, mình bảo rằng con có chửa với anh bán trà sữa. Ấy vậy mà mẹ mình tin và còn đòi gặp mặt nữa chứ. Đây là điều kỳ diệu chỉ xảy ra khi mình hít vào và thở ra thôi''.

Theo đó, mẹ của cô gái này còn tưởng rằng con gái mình có thai với ai đó khi bất ngờ nhìn thấy bụng cô ấy to hơn bình thường. Thậm chí, cô gái này còn ''nhây'' đến mức trêu mẹ rằng mình có thai với anh bán trà sữa. Nhưng thật ra, đó chỉ là khoảnh khắc thở ra sau khi hóp bụng vào của cô gái này mà thôi, cũng chính vì to bất thường nên mẹ mới hiểu lầm chứ bình thường eo mình cũng không to như vậy.

Hãy cùng xem những bức ảnh thường ngày của Quyên nhé.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook nhất là hội chị em. Sau khi xem xong nhiều người không dám tin vào mắt mình, họ không tin nổi rằng hai bức ảnh này lại là eo của một người con gái.