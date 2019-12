Giữa showbiz rối ren đầy biến động lại nhớ đến những bi kịch từ giã cuộc đời đầy ám ảnh của loạt sao Hoa ngữ

Cách mà Kiều Nhậm Lương, Nhậm Kiều, Lưu Khiết và Bạch Tĩnh ra đi được cộng đồng mạng xứ Trung nhận xét là ám ảnh và khó quên nhất.

Kiều Nhậm Lương

Với tính cách trẻ trung, vui vẻ và hoạt bát, Kiều Nhậm Lương đã thu hút được một lượng fan vô cùng đông đảo, đặc biệt là sau khi anh chàng tham gia show "Mình hẹn hò đi". Tuy nhiên, ngay trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Kiều Nhậm Lương đã khiến cả làng giải trí chấn động khi quyết định kết liễu cuộc đời mình trong bồn tắm.

Ngày 16/9/2016, Kiều Nhậm Lương được phát hiện đã chết với nhiều vết cắt ở cổ tay, trên người có nhiều vết bầm tím và trùm túi nilon kín đầu. Được biết, Kiều Nhậm Lương đã bị chứng trầm cảm hành hạ suốt thời gian dài, dẫn đến mất ngủ và anh phải thường xuyên dùng thuốc ngủ. Đây được cho là lý do dẫn đến cái chết đầy tiếc nuối này.

Nhậm Kiều

Nhậm Kiều là học trò của nghệ sĩ gạo cội Triệu Bản San. Cô bước chân vào showbiz sau một cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp và được mệnh danh là "Tiểu Angelababy". Khác với nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay, Nhậm Kiều luôn được đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm. Dù vào vai khách mời hay đất diễn rất ít, cô cũng vui vẻ hoàn thành tốt công việc của mình.

Thế nhưng, ngày 19/10/2017, thi thể của nữ diễn viên ở tình trạng lõa thể đã bất ngờ được phát hiện trong bụi cây cạnh một khách sạn lớn tại Tô Châu. Vụ việc đã khiến nhiều người hết sức bàng hoàng. Nhiều sự phỏng đoán liên tục được đưa ra. Tuy nhiên trong khi phía cảnh sát chưa có bất kỳ tuyên bố nào, quản lý của Nhậm Kiều lại bất ngờ lên tiếng về nguyên nhân thiệt mạng của nữ diễn viên chỉ vì say rượu dẫn đến trượt chân ngã xuống.

Lưu Khiết

Lưu Khiết là một nghệ sĩ nổi tiếng trong làng hài Trung Quốc. Nữ nghệ sỹ qua đời vào cuối tháng 4/2017 bởi vết đâm chí mạng vào tim.

Theo báo chí đưa tin, Lưu Khiết cùng bạn trai tới Côn Minh để thăm người thân nằm viện, trên đường va chạm với một người đàn ông say rượu. Hai bên giằng co, tranh cãi một lúc, gã say rút dao đâm hai nhát vào cô gái, khiến cô bất tỉnh trên vũng máu và chết trước khi vào phòng cấp cứu. Bạn trai Lưu Khiết cũng bị chém vào chân.

Thông tin Lưu Khiết qua đời khiến không ít người sửng sốt và thương cảm. Theo một số nguồn tin, cô gái đã sẵn sàng cho đám cưới ở Đại Lục vào đầu tháng 5/2017, ảnh cưới cũng đã được chụp cách đó ít lâu.

Bạch Tĩnh

Bạch Tĩnh từng là diễn viên có tiếng của Trung Quốc, cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như "Gongfu Vịnh Xuân", "Thiết nhân", "Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên",... Năm 2012, nữ diễn viên bị chồng là Châu Thành Hải đâm chết bằng 13 nhát dao. Sau khi giết vợ, Thành Hải cũng đã tự kết liễu đời mình.

Được biết, Bạch Tĩnh đã ngoại tình với bạn thân của chồng cô - Kiều Vũ, khiến Châu Thành Hải suy sụp đến trầm cảm. Cự Xuân Lôi - bạn thân của Châu Thành Hải đã tiết lộ Bạch Tĩnh câu kết với Kiều Vũ lừa tài sản nhà họ Châu. Năm 2015, tòa án ở Bắc Kinh tuyên phạt Kiều Vũ 11 năm tù vì tội lừa đảo Châu Thành Hải.

Nguồn: Weibo