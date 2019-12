Giữa nghi vấn mang thai, Hoàng Oanh bất ngờ chia sẻ những lần đầu tiên với chồng Tây

Kết hôn vào ngày 1/12, Á hậu Hoàng Oanh và ông xã ngoại quốc Jack đã chính thức thành vợ chồng được 2 tuần. Lúc này, nữ MC - Á hậu vẫn đang ngập tràn hạnh phúc khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Mới đây, Hoàng Oanh đã chia sẻ câu chuyện đầy ngọt ngào về mình và ông xã lên trang cá nhân, bao gồm những lần đầu tiên lãng mạn, xúc động giữa hai người.

Có vẻ như hiện tại, Hoàng Oanh vẫn chưa hết được cảm xúc lâng lâng, vừa hạnh phúc vừa mới mẻ khi trở thành "vợ người ta".

Cô viết: "First Look. Khi chú rể lần đầu nhìn thấy cô dâu mặc chiếc váy cưới. Em tiến về phía anh... Trong cuộc đời này... Ta là của nhau.

Nếu không có Jack, sẽ không có First look, First dance hay bố cô dâu dắt tay con đến trao cho chú rể (bên Tây thì chỉ có bố), nhưng Oanh bảo cả mẹ dắt Oanh lên cùng nữa thích thế hơn. Với cái ôm vững chãi của 2 người đàn ông, bố trao niềm tin, và con rể nhận nhiệm vụ cao cả ấy, bảo vệ cô con gái của ông và yêu thương chăm sóc cô ấy đến suốt cuộc đời...

Lễ vu quy rước dâu, lần đầu tiên nhà Jack hiểu hơn về đám cưới Việt Nam, mẹ Jack mặc áo dài trang trọng, ba Jack nhận rượu của con dâu, hai bên gia đình kết chặt tình thân trước bàn thờ gia tiên, đón cô con dâu mới về yêu thương như con mình và Oanh có thêm 1 gia đình nữa thương Oanh, thật sự cảm nhận được sự chở che ấy từ bố mẹ và em gái Jack, Oanh rất biết ơn tất cả.

Việt Nam và Mỹ đều có những điều rất hay trong phong tục cưới mà chúng ta có thể kết hợp với nhau để ngày vui càng thêm ý nghĩa".