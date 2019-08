Giữa lúc Versacé và Coach dính "phốt", Hermès ra ngay túi Birkin cờ Trung Quốc giá gần 3 tỷ VNĐ

Sở hữu túi Hermès, nhất là Hermès Birkin với các tín đồ thời trang mà nói, đó quả thực là một giấc mơ mà không phải ai cũng thực hiện được. Ngoài giá thành siêu cao (trung bình là vài trăm triệu hoặc hơn tùy vào chất da, kích cỡ), túi Hermès còn khó mua vô cùng, có người phải chờ dài cổ tới vài tháng trời cũng chưa chắc mua được. Nói chẳng ngoa, Hermès Birkin với giới mộ điệu mà nói, giống như một tượng đài của sự xa hoa, sang chảnh vậy.

Nhưng có lẽ, fan trung thành của Hermès có thế nào cũng chẳng ngờ được đến ngày, thương hiệu yêu thích của họ bỗng ra mắt một phiên bản Birkin vô cùng đặc biệt: đỏ chót nổi bật với chất liệu da cá sấu và mang họa tiết quốc kỳ Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Hermès ra mắt một mẫu Birkin họa tiết quốc kỳ. Vì tính chất đặc biệt, lại được làm từ da cá sấu nên giá thành của "siêu phẩm" này cũng chẳng rẻ. Người ta ước tính, từ giá gốc là 125.000 USD (khoảng 2,9 tỷ VNĐ), nó hoàn toàn có thể được bán đấu giá lên đến 200.000 USD (hơn 4 tỷ VNĐ) cũng không chừng.

Không hiểu vì lí do gì mà lần này Hermès lại quyết định bước ra ranh giới an toàn và đột phá đến vậy. Nhưng theo đồn đoán của giới mộ điệu thì rất có thể vì Hermes nhận ra Trung Quốc là một thị trường tiềm năng nên việc bán túi in hình quốc kỳ nước này chính là một cách "nịnh ngầm" các tín đồ thời trang xứ Trung.

Đặt trong bối cảnh Versacé lẫn Coach đều đang bị người Trung Quốc đồng loạt tẩy chay thì động thái này của Hermès có thể xem là khá thức thời và thông minh.



Nguồn: SCMP