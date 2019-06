Giữa cơn sốt "Độ ta không độ nàng", Tố My bất ngờ "xuống tóc" đi tu

Nối tiếp thành công của chuỗi dự án Friday with Bolero, Tố My vừa tung ra tập 2 với một sáng tác hoàn toàn mới của ca nhạc sĩ Hamlet Trương mang tên Lan và Điệp 5. Bài hát vẫn là câu chuyện tình bất hủ của Lan và Điệp nhưng với góc nhìn của Lan đã khiến nhiều khán giả liên tưởng đến ca khúc Độ ta không độ nàng gây tranh cãi những ngày qua. Khit hể hiện ca khúc này, Tố My cũng chủ động hóa thân thành ni cô.

Tố My làm ni cô khi hát ca khúc "Lan và Điệp 5".

Lan và Điệp 5 là sáng tác của ca nhạc sĩ Hamlet Trương sau khi bài hát Lan và Điệp 4 nhận được nhiều yêu mến của khán giả bolero suốt một năm qua. Bài hát là góc nhìn tiếp theo từ phía Lan trong câu chuyện tình buồn giữa Lan và Điệp. Hamlet Trương cho biết anh muốn có góc nhìn đầy đủ và cân bằng. "Đây sẽ là sáng tác cuối của Trương trong chủ đề Lan và Điệp, sẽ không có phần 6 để tránh sự sa đà" - Hamlet Trương chia sẻ.

Bài hát mở đầu bằng những câu hát đầy lưu luyến của nhân vật Lan: "Phật ơi con niệm tên chàng trong kinh, giữa nơi thiền môn đêm vắng lặng thinh. Con vừa thốt đôi lời xa, con gọi khẽ tên người ta, vội khép trang kinh lệ nhòa. Tay lần chuỗi hạt môi thì nam mô, mà thân trần con tim đã héo mòn. Chân từng bước qua nhiều nơi, nhưng mà vẫn có một nơi sông tình lưu luyến không rời". Tuy nhiên, ca khúc không thể hiện sự oán trách mà toát lên tinh thần nhẹ nhàng: "Phật ơi con nguyện chôn vùi tâm tư. Khói hương mà sao con giữ khư khư. Nếu phải sống xa lìa nhau, nếu phải có một người đau, con nguyện gánh lấy u sầu".

Ngay khi ca khúc ra mắt, nhiều người đã lập tức liên tưởng đến bài hát Độ ta không độ nàng gây tranh cãi thời gian qua. Nói về việc này, Hamlet Trương cũng chia sẻ thêm: "Lời nhạc của Trương viết lại theo tinh thần nhẹ nhàng và loại bỏ yếu tố oán trách Phật pháp, đó là lí do mà những bạn yêu mến ca khúc này dành cho nó một sự quan tâm trong những ngày qua. Ca khúc cũng không nằm trong dự án hay kế hoạch chính thức nào nên Trương để nó hoàn toàn tự nhiên như món quà chiều fans mình thôi".

Tố My cho biết cô và nhạc sĩ Hamlet Trương đã bàn bạc khá kỹ về tinh thần và lời bài hát. "Tôi và anh Hamlet Trương muốn truyền tải đến khán giả những tâm tư của Lan trong câu chuyện tình Lan và Điệp nhưng với một tinh thần nhẹ nhàng, tích cực, không oán than. Đó là lí do khán giả sẽ thấy được sự da diết trong cách thể hiện của tôi nhưng không quá bi lụy".

Dự án Friday with Bolero của Tố My sẽ tiếp tục ra mắt khán giả vào thứ 6 hàng tuần. Trước đó, tập 1 của dự án này với ca khúc Mẹ bảo anh rằng đã thu hút gần nửa triệu view trên kênh YouTube Tố My.