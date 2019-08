Giữa bão nghi vấn chồng trẻ ngược đãi con ruột, Thu Thủy có động thái khiến nhiều người hoang mang

Mới đây, nghi vấn chồng trẻ Kin Nguyễn ngược đãi con trai riêng của Thu Thủy đã thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Cụ thể, trong 1 lần livestream của vợ chồng nữ ca sĩ, dân mạng đã phát hiện Kin Nguyễn có thái độ khó chịu với bé Henry - con trai riêng của Thu Thủy và còn lén véo tay bé ở dưới gầm bàn.

Tuy nhiên trước làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng mạng, Thu Thủy lại một mực bênh vực chồng, cho rằng con trai mình là đứa trẻ năng động, không bao giờ chịu ngồi yên nên mới phải làm vậy. Và lời trần tình này tiếp tục nhận "gạch đá" từ dân mạng khiến cô phải khóa bình luận trong tất cả các bài đăng của mình.

Thu Thủy đã phải khóa bình luận trong bài viết của mình vì sự "tấn công" của cộng đồng mạng.

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn gây hoang mang hơn nữa khi xóa luôn cả ảnh đại diện và ảnh bìa trên trang cá nhân. Điều này khiến cho trang cá nhân của cô nhuốm màu ảm đạm chứ không còn ngập tràn hạnh phúc như cô vẫn thể hiện trước đây.

Thu Thủy đã xóa hết ảnh đại diện và ảnh bìa trên trang cá nhân của mình.

Ảnh đại diện của Thu Thủy trước khi đám cưới diễn ra 1 ngày.

Và ảnh bìa với chia sẻ đầy tình cảm: "Thanh xuân của em có anh và con".

Ngoài ra 1 người bạn của Thu Thủy cũng cho biết khi gọi điện hỏi thăm, nữ ca sĩ đã khóc rất nhiều. Nói về điều này, cô giải thích: "Chị khóc là vì em luôn quan tâm chị! Những gì anh chị làm đã sai rồi! Bây giờ cần phải thay đổi, sửa sai và làm những điều tốt nhất cho Henry mà thôi!".



Đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc này. Bởi dân mạng còn tìm lại được một đoạn clip khác cho thấy trong khi Thu Thủy cùng con trai đang livestream và khi cậu bé hét to đã được Kin Nguyễn kéo ra ngoài khuất camera. Sau đó, Henry khóc to ôm lấy mẹ và nói: "Ba đánh con". Mặc dù cậu bé khóc lóc ôm lấy tay mẹ nhưng Thu Thủy đã lấy tay bịt miệng, đồng thời lau nước mắt cho con trai và trấn an rằng: "Ba thương con mà".

Hiện tại, cả Kin Nguyễn lẫn Thu Thủy đều đã công khai xin lỗi người hâm mộ và cộng đồng mạng nhưng họ vẫn đang vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt, không chỉ dân mạng mà nhiều sao Việt và người nổi tiếng khác cũng phải lên tiếng về sự việc lần này.