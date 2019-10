Giọng hát Việt nhí 2019: MC đọc nhầm kết quả, học trò Hương Giang bị hụt ngôi Quán quân

Tối 26/10, đêm Chung kết The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 đã vừa được lên sóng trực tiếp trên VTV3. Quán quân mùa giải thứ 7 cuối cùng đã lộ diện và đó chính là Kiều Minh Tâm đến từ team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương. Cô bé đã xuất sắc vượt qua 4 thí sinh đầy tài năng còn lại để chạm đến ngôi vị Quán quân của cuộc thi năm nay.

Kiều Minh Tâm giành giải Quán quân Giọng hát Việt nhí 2019.

Tuy nhiên trước đó, ở phần công bố kết quả, MC Nguyên Khang đã bất ngờ đọc sai tên thí sinh đạt giải Quán quân là Chấn Quốc của đội Hương Giang và Dương Cầm khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Hương Giang ôm chầm Chấn Quốc an ủi khi MC Nguyên Khang đọc sai kết quả.

Mở màn đêm chung kết là chiến binh team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương: Minh Tâm. "Cô bé triệu view" xuất hiện và hoàn toàn chinh phục khán giả khi thể hiện ca khúc Tự Nguyện. Thăng hoa như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, Minh Tâm khiến khán giả nổi da gà với những những nốt cao chót vót.

Minh Tâm.

Chủ nhân chiếc vé may mắn Bảo Hân khiến sân khấu Chung kết Giọng hát Việt nhí 2019 bùng nổ khi thể hiện ca khúc Bài ca tôm cá dưới sự hỗ trợ của Ngọc Nhi. Với giọng hát đầy cá tính, học trò Hương Giang - Dương Cầm đã thực sự chinh phục người xem.



Bảo Hân kết hợp cùng với Ngọc Nhi.

Thí sinh tiếp theo của đội Hương Giang - Dương Cầm trình diễn phần thi đơn ca là Chấn Quốc với ca khúc Mưa hồng. Bản phối mới của bài hát quen thuộc giúp Chấn Quốc khoe trọn giọng hát nội lực và vững vàng, cho thấy cậu bé hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong Top 5 của cuộc thi năm nay.

Chấn Quốc.

Tiếp theo chương trình là phần thi của Khánh An team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương cùng tiết mục Cô Đôi Thượng Ngàn được phối khí hiện đại hơn. Trên sân khấu Chung kết Giọng hát Việt nhí, Khánh An đã hoàn toàn chinh phục người nghe bởi giọng hát đầy nội lực, tinh tế.

Khánh An.

Thí sinh cuối cùng thể hiện phần thi đơn ca trong đêm chung kết là Linh Đan với ca khúc tiếng Anh This is my destiny. Loạt nốt cao, vang, sáng và những câu hát bay bổng càng cho thấy học trò Phạm Quỳnh Anh - Ali Hoàng Dương xứng đáng góp mặt trong đêm Chung kết của cuộc thi năm nay.

Linh Đan.

Cô bé Bảo Hân đã trình diễn ca khúc All by my self cho phần dự thi song ca giữa thí sinh và HLV. Đây là lựa chọn đột phá của team Giang - Cầm khi chinh phục khán giả bằng chính giọng hát của mình. Với sự hỗ trợ của ca sĩ Đức Phúc, phần thi của Bảo Hân khiến các fan hài lòng và thích thú.

Bảo Hân kết hợp cùng Đức Phúc trong ca khúc All by my self.

HLV Phạm Quỳnh Anh cùng trò cưng Linh Đan thể hiện ca khúc Y.Ê.U được viết lại lời. Với sự kết hợp đầy ăn ý, cô bé đã khoe trọn những nốt cao vững vàng cùng với sự hòa quyện, bè phối của HLV Phạm Quỳnh Anh.

Phạm Quỳnh Anh và cô học trò nhỏ Linh Đan kết hợp đầy ăn ý trên sân khấu Chung kết Giọng hát Việt nhí 2019.

Chấn Quốc có màn kết hợp cùng HLV Hương Giang trong ca khúc Mẹ ơi đừng khóc. Với giai điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần sâu sắc, cả hai cô trò đã mang đến một tiết mục đầy sâu lắng, chinh phục người nghe.

Chấn Quốc và Hương Giang kết hợp trong ca khúc đầy sâu lắng Mẹ ơi đừng khóc.

Team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương kết lại những phần thi của đêm chung kết xếp hạng với liên khúc Chuông gió, Taxi khi kết hợp cùng ca sĩ Thu Minh. Sân khấu như "nổ tung" khi 2 thí sinh Minh Tâm - Khánh An cùng cặp đôi Hương - Dương và Thu Minh hòa giọng trong những giai điệu sôi động và tràn đầy năng lượng.

Minh Tâm - Khánh An làm bùng nổ đêm Chung kết khi có sự hỗ trợ của Thu Minh, Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương..

Bên cạnh chiến thắng thuyết phục của thí sinh đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương, các thí sinh còn lại ra về với vị trí thứ nhất và thứ 2. Cụ thể là Chấn Quốc đội Hương Giang - Dương Cầm giành vị trí thứ nhất. 3 thí sinh còn lại gồm Linh Đan, Bảo Hân, Khánh An về thứ 2 trong đêm chung kết.