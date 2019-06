Giật mình lời khai của 2 thanh niên hiếp dâm người phụ nữ 64 tuổi ở cánh đồng

Ngày 29/6, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993) và Nguyễn Văn Yên (SN 1999), cùng trú tại thôn Sâu, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang) để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận tin báo của Công an xã Trường Thịnh về việc khoảng 21h đêm 16/6, trên đường đi tập dưỡng sinh từ nhà văn hóa về nhà, bà T. (SN 1955, trú tại thôn Trường Thịnh, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang) đã bị 2 đối tượng nam thanh niên lạ mặt đi xe máy chặn đường hành hung.

Các đối tượng đánh bà T. vào mặt, vào bụng khiến nạn nhân bị gãy 2 chiếc răng và bầm tím phần mềm ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lạng Giang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, gặp bà T. để xác minh thông tin, điều tra làm rõ vụ việc. Hiện trường xảy ra vụ việc là khu vực ruộng ven đường, cách cổng nhà nạn nhân khoảng 50 mét.

Tuy nhiên, căn cứ vào hiện trường, cơ quan chức năng nhận định rất có thể bà T. đã bị hai đối tượng hiếp dâm dù bà T. khẳng định chỉ bị hành hung. Sau quá trình chia sẻ, động viên của các điều tra viên cuối cùng bà T. cũng cho biết mình đã bị hai đối tượng trên hãm hiếp.

Người phụ nữ 64 tuổi bị hai nam thanh niên hiếp dâm ở cánh đồng. Ảnh minh họa

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang thấy Nguyễn Văn Chỉ và Nguyễn Văn Yên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, Chỉ và Yên đã được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Chỉ và Yên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, chính là người đã hãm hiếp bà T. vào đêm 16/6 vừa qua.

Theo lời khai của 2 đối tượng, khoảng 21h ngày 16/6, sau khi đã uống rượu bia và sử dụng ma túy tổng hợp, Nguyễn Văn Yên đi xe máy rủ Nguyễn Văn Chỉ sang địa bàn xã Quang Thịnh (xã liền kề với xã Nghĩa Hòa - nơi Yên, Chi cư trú) với mục đích tìm các cô gái đi đường để sàm sỡ.

Khi Yên và Chỉ chở nhau đi theo đường liên thôn từ xã Nghĩa Hòa sang xã Quang Thịnh, khi đến giữa thôn Trường Thịnh, thì Yên và Chỉ gặp một cô gái đi xe máy đi ngược chiều. Ngay lập tức, hai đối tượng liền quay đầu xe bám theo cô gái để chờ cơ hội giở trò đồi bại nhưng mất dấu cô gái.

Tiếp tục lái xe, Yên và Chỉ lao xuống phía đường nhánh thì nhìn thấy bà T. đang đi xe đạp một mình. Đảo mắt quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, 2 đối tượng liền áp sát, lôi kéo bà T. xuống dưới ruộng ven đường và khống chế để hiếp dâm nạn nhân.

Thấy bà T. vùng vẫy, kêu cứu, quyết liệt kháng cự, Yên đã đấm nhiều phát vào mặt, vào bụng bà T. khiến nạn nhân bị gẫy chiếc 2 răng và bầm tím phần mềm nhiều vị trí trên cơ thể. Sau khi thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân, Yên và Chỉ lên xe máy bỏ chạy.