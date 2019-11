Giáo sư nghiên cứu về tham nhũng và tội phạm có tổ chức bị bắt vì rửa tiền

Bruce Bagley, 73 tuổi, là một giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Miami, đồng biên tập của cuốn sách xuất bản năm 2015 có tựa "Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today" (Tạm dịch: Buôn bán ma tuý, Tội phạm có tổ chức và bạo lực ở châu Mỹ hiện nay). Ông còn viết bài cho nhiều tạp chí về đề tài này. Giáo sư này từng là cố vấn về chống rửa tiền cho FBI, Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan Chống Ma túy (DEA) và nhiều cơ quan liên bang khác.

Thế nhưng, hôm 18/11, các công tố viên ở Manhattan đã buộc tội Bagley rửa tiền khoảng 2,5 triệu USD từ Venezuela, đây là số tiền mà các công dân nước ngoài tham nhũng và nhận được từ hối lộ và biển thủ công quỹ. Theo các công tố viên, vị giáo sư này đã "bỏ túi" 10% khoản tiền trên.

William F. Sweeney Jr. - người đứng đầu văn phòng FBI New York, cho biết: "Beagley - một giáo sư người Mỹ, đã tham gia thực hiện hành động phi pháp ở nước ngoài." Theo hồ sơ của toà án, Bagley đã xuất hiện tại toà án liên bang Miami hôm thứ Hai và được tại ngoại khi con gái và con trai ông này nộp khoản bảo lãnh 300.000 USD. Đại học Miami - nơi Bagley công tác, cho biết đã đình chỉ hoạt động của ông tại trường sau khi nhận được thông tin vị giáo sư bị truy tố.

Daniel Forman, luật sư của Bagley, cho biết: "Vụ bắt giữ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, chúng tôi đang xem xét bảng cáo trạng. Dựa trên những gì tôi biết về Giáo sư Bagley, cả về mặt chuyên môn và cá nhân, tôi tin rằng ông ấy cuối cùng sẽ được minh oan."

Theo các công tố viên Mỹ, Bagley đã mở một tài khoản ngân hàng cho một công ty mà ông sở hữu, thực hiện 14 khoản thanh toán từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2018. Các khoản thanh toán đến từ Thuỵ Sĩ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các tài khoản ở nước ngoài được một "công ty thực phẩm" nắm giữ và một công ty quản lý tài sản khác do một người Colombia điều hành. Công ty của ông có tên Bagley Consultants, được thành lập năm 2005, hiện không còn tồn tại ở Florida.

Các công tố viên cáo buộc Bagely rút 90% các khoản thanh toán dưới dạng séc của nhân viên thu ngân cho một người tài khoản giấu tên và chuyển phần còn lại cho tài khoản của mình. Dù sau khi tài khoản ngân hàng này bị đóng do hoạt động chuyển tiền đáng ngờ vào năm 2018, Bagley mở thêm một tài khoản khác vào tháng 12 và ông nhận tiền vào 2 đợt riêng, theo các công tố viên. Bagley bị buộc tội với 2 tội danh là rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, có thể đối mặt với án phạt 20 năm tù.

Trước đây, Bagley đã nhiều lần phát biểu trên truyền thông về vấn đề buôn ma tuý, ông chỉ trích những thiếu sót trong nỗ lực ngăn chặn hành động phi pháp này. Năm 2012, tờ New York Times đã trích dẫn cách tiếp cận của tội phạm mà ông gọi là "trò chơi đập chuột" - khi các cơ quan điều tra định vị được mục tiêu buôn bán ma tuý thì những tội phạm lại "mọc" lên ở những nơi khác.

Trên trang web "Rate My Professors", đánh giá về Bagley không có nhiều và cũng mang tính trái chiều. Thời điểm gần đây nhất, từ năm 2013, các đánh giá đều viết ông là giáo sư "tuyệt vời", trong khi trước đó, các sinh viên thì phàn nàn rằng ông có thái độ coi thường họ và miêu tả ông là người "chỉ thích nghe mình nói".