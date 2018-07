Giảm mỡ bụng NHANH và DỄ DÀNG: Đây là thức uống làm thay đổi hoàn toàn vòng 2, từ giảm kích thước đến đốt cháy mỡ thừa

Các tế bào mỡ lưu trữ chất thải độc hại, vì vậy, tiêu thụ các thành phần có khả năng loại bỏ chất béo và tạp chất để làm sạch cơ thể là tốt nhất cho cơ thể. Thức uống từ chanh và bạc hà sẽ tác dụng như vậy.



Thành phần:

- 2 trái chanh

- 20 lá bạc hà

- 2 lít nước

Hướng dẫn thực hiện:

Vắt chanh và cắt lá bạc hà vào một chiếc bình thủy tinh và 2 lít nước. Sau đó để vào tủ lạnh hoặc để ở nhiệt độ phòng. Bạn có thể uống thức uống này trong cả ngày, thường là 30-40 phút trước bữa ăn, hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy khát.

Tại sao thức uống lành mạnh này lại có hiệu quả giúp bạn đốt cháy chất béo lưu trữ trong các bộ phận quan trọng của cơ thể?

Chanh được coi là một trong những siêu thực phẩm nên bổ sung trong chế độ ăn uống cân bằng. Nó có tác dụng kiểm soát lượng calo và ít chất béo. Chúng chứa các chất dinh dưỡng có thể giúp thúc đẩy giảm cân. Ngoài ra, nhờ hàm lượng vitamin C cao, loại trái cây này được đánh giá là sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Một nghiên cứu được công bố trong tạp chí "Journal of the American College of Nutrition" báo cáo rằng bạn càng tiêu thụ nhiều vitamin C, bạn càng có nhiều khả năng có khối lượng cơ thể thấp hơn so với những người không có đủ chất dinh dưỡng này. Một người có chế độ ăn nhiều vitamin C sẽ đốt cháy thêm 30% chất béo trong khi tập thể dục hơn là một người có lượng vitamin C thấp.

Một nghiên cứu khác được tiến hành tại Đại học bang Arizona nói rằng những người tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa (như vitamin C) ít có khả năng tăng cân và tích trữ chất béo.

Kết quả của một nghiên cứu khác được công bố trong tạp chí Nutrition Reviews (Báo cáo Dinh dưỡng) cho rằng việc tiêu thụ chanh thường xuyên sẽ ngăn chặn tình trạng đói bằng cách giữ mức đường trong máu ổn định. Vitamin C cũng loại bỏ độc tố tích tụ trong các tế bào mỡ, làm sạch cơ thể và cung cấp giải độc hoàn toàn.

Bạc hà cũng có thể giúp bạn giảm cân một cách lành mạnh! Theo Maggie Michalczyk, nhà khoa học kiêm chuyên gia dinh dưỡng tại Chicago, với khả năng điều tiết tiêu hóa mạnh mẽ, bạc hà sẽ giải thoát gan và mật của bạn khỏi tình trạng làm việc quá sức khi tiêu thụ quá nhiều đồ ăn.

Bạc hà kích thích các enzym tiêu hóa hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn và tiêu thụ chất béo và biến nó thành năng lượng có thể sử dụng. Vì vậy, bằng cách thêm bạc hà vào chế độ ăn uống của bạn, bạn đang tăng lượng chất béo đang được tiêu thụ và đưa vào sử dụng, thay vì được lưu trữ và góp phần gây tăng cân!

Nước chiếm 70% cơ thể chúng ta. Hầu hết quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra trong sự hiện diện của nước. Vì vậy, khi chúng ta được ngậm nước, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể chúng ta tăng lên. Điều này có nghĩa là cơ thể chúng ta có thể tiêu hóa thức ăn chúng ta ăn một cách thích hợp và thức ăn được sử dụng để đốt cháy đủ lượng calo cần thiết cho cơ thể, nhờ vậy bạn sẽ có một bụng phẳng đẹp.

Nguồn: HealthyVi