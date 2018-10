Giải mã 7 dấu hiệu bệnh lý thường thể hiện ra bên ngoài cơ thể

Cơ thể con người là một cỗ máy vô cùng tinh tế. Nếu nó gặp trục trặc đâu đó ở bên trong, sẽ có những dấu hiệu thể hiện ra bên ngoài báo hiệu cho bạn biết.

Chẳng hạn, móng tay có thể báo hiệu một số bệnh lý từ nhẹ đến nghiêm trọng như ung thư. Màu da có thể báo hiệu gan bạn đang làm việc không hiệu quả. Nếu mắt bạn giật liên hồi, điều đó cũng có nghĩa.

Dưới đây là 7 dấu hiệu thường thấy, khi cơ thế cố gắng nói cho bạn biến mình đang gặp vấn đề:

1. Chướng bụng đầy hơi

Cứ 10 người thì có tới 7 người bị đầy hơi chướng bụng. Đó là cảm giác khó chịu, giống như dạ dày của bạn đang căng ra và phồng lên. Về bản chất, điều này xảy ra khi dạ dày của bạn đang chứa đầy - thức ăn, chất lỏng hoặc đơn giản là không khí.



Đầy bụng là một dấu hiệu mà cơ thể đang cảnh báo bạn rằng nó đang tiêu hóa thức ăn không đúng cách, hoặc bạn bị dị ứng với một loại thực phẩm nào đó, hoặc bạn vừa ăn phải một thứ mà cơ thể không dung nạp được, chẳng hạn như lactose.

"Các nguyên nhân phổ biến khác của chứng đầy hơi bao gồm rối loạn hooc-môn, nhiễm nấm candida, táo bón, ăn quá nhiều đường hoặc uống quá nhiều rượu, căng thẳng, dysbiosis (sự mất cân đối giữa vi khuẩn tốt và xấu trong đường tiêu hóa của chúng ta) hoặc hội chứng kích thích bụng IBS", chuyên gia dinh dưỡng Rick Hay cho biết.

Ăn quá nhiều, ngay cả các loại thực phẩm lành mạnh, cũng có thể gây ra đầy hơi. Nó pha loãng axit dạ dày, khiến thức ăn không thể được tiêu hóa hiệu quả.

Hơn nữa, các enzym tiêu hóa chỉ hoạt động tối ưu ở môi trường có pH thấp, nghĩa là tính axit cao hơn. Vì vậy, khi dạ dày của bạn không có đủ axit, nó chỉ có thể tiêu hóa một phần thức ăn, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.

Các vi khuẩn trong đường ruột cũng tham gia vào quá trình này, lên men thức ăn và giải phóng khí. Có một số loại thực phẩm chứa Ferigable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides và Polyols (gọi tắt là FODMAP) khi tiêu hóa sẽ giải phóng nhiều khí hơn.

Chúng bao gồm bông cải xanh, súp lơ, chất ngọt nhân tạo như maltitol, sorbitol, xylitol cũng như các loại đậu và đỗ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu FODMAP có khả năng gây ra các triệu chứng liên quan đến IBS bao gồm đầy hơi.

2. Da bị viêm đỏ và mụn trứng cá

Theo một nghiên cứu đánh giá tổng hợp năm 2013, có rất nhiều nguyên nhân gây viêm da và mụn trứng cá.

Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất thường liên quan đến hooc-môn. Nghiên cứu giải thích rằng testosterone là hooc-môn kích thích mụn trứng cá phát triển mạnh nhất. Cũng bởi vậy mà nam giới cũng như thanh thiếu niên thường phát triển mụn trứng cá nhiều hơn.

Phụ nữ thì hay có xu hướng bùng phát mụn trứng cá khoảng một tuần trước thời điểm bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt, do sự suy giảm nồng độ estrogen. Nếu có đủ estrogen, phụ nữ có thể ngăn chặn sự phát triển của mụn trứng cá.

Ngoài ra, một hội chứng được gọi là buồng trứng đa nang (PCOS) ở phụ nữ cũng có xu hướng gây mất cân bằng testosterone, và đó là lý do tại sao mụn tái phát.

"Khi bạn bị mụn trứng cá, cơ thể có thể đang cố gắng cảnh báo bạn về một rối loạn nội tiết hoặc rối loạn tiêu hóa", Rich Hay nói. "Nó cũng có thể là kết quả của sự mất cân bằng ở gan, chế độ ăn uống kém, đặc biệt là nếu bạn ăn quá nhiều carbohydrate, bị căng thẳng và dị ứng".

Mụn trứng cá bị viêm đỏ với dịch tiết màu trắng thường xuất hiện sau khi bạn ăn quá nhiều carbohydrate cộng với sự phát triển quá mức của vi khuẩn trên da. "Mụn mủ là hệ quả của quá trình hệ thống miễn dịch cố gắng tự bảo vệ bạn khỏi sự nhiễm khuẩn", Rich Hay cho biết thêm.

"Trong trận chiến này, các tế bào hệ thống miễn dịch hy sinh bản thân để giữ cho nhiễm trùng ở nguyên vị trí và kết quả là một chất dịch trắng hoặc mụn xuất hiện. Còn vết tấy và sưng đỏ, đó là do các hóa chất gây viêm phát tán bởi cơ thể làm giãn mạch máu xung quanh để nhiều tế bào bạch cầu hơn được tuyển vào khu vực mụn nhằm chống lại những kẻ xâm lược".

3. Lớp phủ màu trắng trên lưỡi

Một lớp phủ mỏng màu trắng trên lưỡi có thể là dấu hiệu của rối loạn tiêu hóa như mất cân bằng vi sinh đường ruột, thiếu sắt hoặc vitamin B. Nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường.

"Trong trường hợp thiếu sắt và vitamin B, rất có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi liên tục", Rich Hay nói.

Những đốm trắng dày trên lưỡi nếu trông giống như mủ thì nhiều khả năng bạn đang bị nấm miệng (nhiễm trùng nấm men), bạch sản (mảng trắng bên trong miệng hoặc trên lưỡi và nướu răng đặc biệt phổ biến ở những người hút thuốc), hoặc Planen miệng (một tình trạng phát ban ngứa không nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể bao gồm khoang miệng).

4. Gờ móng tay nổi lên

Móng tay khỏe mạnh nếu nó mịn, cong, bóng bẩy và không có đốm. Ngược lại, một số vấn đề ở móng tay có thể cảnh báo những bệnh tiềm ẩn trong cơ thể bạn.

Những gờ dọc hoặc ngang không quá nguy hiểm như những vết bớt hoặc nốt ruồi dưới móng – thường là dấu hiệu của ung thư. "Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bạn không cần kiểm tra y tế để chắc chắn rằng mình an toàn", Rich Hay nói.

Nếu móng bạn nổi những gờ dọc hoặc ngang - có thể đó là dấu hiệu thiếu máu hoặc thậm chí viêm khớp dạng thấp.

5. Mụn rộp hoặc loét miệng

"Được rồi, hãy nói đến một thực tế trước, mụn rộp và loét miệng là không giống nhau", Rich Hay nói. "Nếu bạn chưa biết, loét miệng được tìm thấy ở bên trong miệng, trên nướu răng, lưỡi và má trong, còn vết rộp phát triển ở bên ngoài, trên môi".

Trong khi loét miệng là dấu hiệu của một hệ miễn dịch suy yếu, chúng không lây nhiễm. Mặt khác vết rộp là biểu hiện của nhiễm virus, có thể lây và bùng phát bất cứ khi nào hệ thống miễn dịch của chúng ta bị tổn hại hoặc suy yếu vì bất kỳ lý do gì.

"Thông điệp bạn cần nhớ ở đây, loét miệng và vết rộp là một cảnh báo đỏ cho biết hệ miễn dịch bị tổn hại. Cơ thể bạn đang nói, hay đúng hơn là cho bạn thấy rằng hệ thống miễn dịch của bạn đang cần được củng cố", Rich Hay nói.

"Chúng thường bắt đầu xuất hiện khi thời tiết trở nên lạnh hơn và trong thời gian căng thẳng, cả hai đều có thể làm suy yếu hệ thống bảo vệ bẩm sinh của cơ thể chúng ta".

6. Vàng da, vàng mắt

"Điều quan trọng ở đây là phải phân biệt mức độ nghiêm trọng của vàng mắt so với vàng da", Rich Hay nói. "Trong khi vàng da có thể là do lượng beta carotene, vitamin A và vitamin C dư thừa, nó thường không gây nguy hiểm, vàng mắt thường thấy ở những người đang gặp rắc rối ở gan. Trong trường hợp này, họ nên đi khám càng sớm càng tốt, vấn đề được chẩn đoán càng sớm, thì tiên lượng càng tốt".

Vàng da xảy ra khi một hợp chất gọi là bilirubin tích tụ trong cơ thể. Nó có thể là triệu chứng của một bệnh nghiêm trọng, nhưng về cơ bản sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến sức khỏe của gan. Sỏi mật, bệnh gan do rượu, viêm tụy, viêm gan, tế bào máu hình liềm… là những bệnh có thể gây vàng da.

7. Giật mắt

Nếu mắt của bạn giật liên hồi, cơ thể đang cố gắng nói cho bạn biết rằng hệ thống thần kinh của bạn đang không làm việc tốt.

Nhưng đừng hoảng sợ, giật mắt hiếm khi là một dấu hiệu của thứ gì đó quá nghiêm trọng. "Sự mất cân bằng điện giải và tình trạng mất nước của cơ thể bạn thường là thủ phạm của các cơn co thắt thần kinh và chúng có thể dễ dàng được khắc phục", Rich Hay nói.

Co giật mắt cũng có thể là dấu hiệu thiếu hụt magiê.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients của Đại học Washington, Mỹ báo cáo rằng "dưới góc nhìn thần kinh, magiê đóng một vai trò thiết yếu trong truyền dẫn thần kinh nói chung và dẫn truyền thần kinh cơ nói riêng".

Magiê là cần thiết cho chức năng truyền tín hiệu thần kinh, đó là lý do tại sao thiếu magiê có thể khiến mắt bạn bị giật.

Tham khảo Healthista