Ghé thăm và khám phá Crescent Mall tuyệt vời hơn bao giờ hết

Khởi động đầy háo hứng cho sự kiện này, Crescent Mall mở rộng điểm đến tuyệt vời với 6 tầng Trung tâm Thương mại cao cấp cùng tòa nhà văn phòng 24 tầng. Bà Joanne Gasgonia, Giám đốc Trung tâm thương mại Crescent Mall chia sẻ: "Chúng tôi vui mừng hợp tác với hàng loạt thương hiệu cao cấp, nhiều nhà hàng ẩm thực độc đáo, trung tâm giải trí đặc sắc bao gồm khu leo núi trong nhà chuyên nghiệp lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh sớm ra mắt trong thời gian tới".

"Cùng với việc mở rộng diện tích, Crescent Mall hứa hẹn sẽ có hơn 500 thương hiệu nổi tiếng gia nhập tính tới mùa hè năm sau, đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm đẳng cấp, điều khiến Crescent Mall trở thành một trong những điếm đến hàng đầu khi nhắc đến địa điểm mua sắm, ăn uống và giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh" - bà Gasgonia cho biết thêm.

Taste The Flavors Of Life – thưởng thức tinh hoa ẩm thực

Cùng khám phá thiên đường ẩm thực tại Crescent Mall với vô vàn lựa chọn phong phú. Đặc biệt, Sushi Hokkaido Sachi vừa khai trương nhà hàng mới nhất, nhanh chóng trở thành địa điểm yêu thích cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng có mặt tại Crescent Mall như: San Fu Lou, Sushi Uraetei, Pasta Mania, Morico, King BBQ, Hotpot Story, Meat and Meet, 48 Bistro, Khao Lao, Chang Kang Kung và nhiều thương hiệu quen thuộc khác.

Chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng thế giới Haidilao góp mặt cùng Dim Tu Tac, Hoang Yen, Dim Yat Tong, Spice Temple, Dooki Dooki, Di Mai và thương hiệu gà nướng Chickita lần đầu tiên ra mắt tại Hồ Chí Minh.

L’usine – nhà hàng được yêu thích nhiều năm qua – sẽ mở chi nhánh đầu tiện tại Quận 7, bên cạnh đó là nhiều thương hiệu đồ uống và tráng miệng dần góp mặt: The Coffee Bean & Tea Leaf, Koi Café, Wayne Coffee, SAP Gourmet Deli. Song song với đó, những thương hiệu quen thuộc như Highlands Coffee, Phúc Long, Bobapop, Smoothie Factory, Azabu Sabo Hokkaido Ice Cream, Baskin Robbins, Dairy Queen,… tiếp tục phục vụ quý khách.

Thêm nhiều lựa chọn ẩm thực phong phú sẽ ra mắt trong thời gian tới

Đặc biệt, không thể bỏ qua khu Ẩm thực tọa lạc tại Tầng 5 Crescent Mall, tập trung hơn 20 nhà hàng ăn uống, sở hữu tầm nhìn trọn vẹn cảnh quan hồ Bán Nguyệt. Khu vực siêu thị cao cấp là điểm đến quen thuộc của khách địa phương và nước ngoài.

See The Good Life – ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp

Crescent Mall không chỉ là địa chỉ mua sắm đơn thuần, bên cạnh việc tập trung thương hiệu bán lẻ hàng đầu trong nước và quốc tế, Crescent Mall còn mang lại cảm giác tươi mới, thoải mái, và sang trọng cho khách hàng ghé thăm. Tọa lạc tại trung tâm Phú Mỹ Hưng quận 7, lợi thế địa lý cạnh hồ Bán Nguyệt, Crescent Mall là nơi lý tưởng tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp kiến trúc hiện đại, tân tiến.

"Mua sắm tại Crescent Mall giống như đi dạo trong công viên, bạn chọn cho mình chiếc túi, đôi giày mới giống như đang thưởng thức một bông hoa xinh đẹp. Chúng tôi kiến tạo không gian thoải mái, tránh đông đúc, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn không gian của riêng mình." – bà Gasgonia chia sẻ.

Kiến trúc đổi mới với hệ thống ô kính đón ánh sáng tự nhiên, đặc biệt, hình ảnh chủ đề khinh khí cầu khổng lồ toàn trung tâm sẽ mang lại một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt cho Crescent Mall.

Cùng với các nội thất sang trọng là các thương hiệu quốc tế hàng đầu như H&M, Mango, Marks & Spencers, Swarovski, Gap, Old Navy, Calvin Klein, Banana Republic, Tommy Hilfiger, French Connection, Aldo, Pedro, Ecco, Cole Haan, Geox, Adidas, Converse, Vans, Steve Madden hơn thế nữa.

Trong tương lai gần Crescent Mall chào đón thêm nhiều nhân tố mới như: Armani Exchange, F Gallery (Bali, Tumi, Paul and Shark), Chanel, Cotton On, Parfois, Own Days, Shisheido, Clarins, Sisley, Pleats Kora, Kelly Bui…

Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, thêm nhiều lý do để mua sắm tại Crescent Mall

Bên cạnh đó, đến với Crescent Mall, khách hàng có thể ghé thăm 03 tầng Trung tâm mua sắm tập trung Robins được điều hành bởi Central Group - tập đoàn bán lẻ hàng đầu từ Thái Lan, cung cấp hàng trăm thương hiệu mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, nội thất…

Celebrate And Hear The Laugher – hân hoan đón niềm vui

Diện mạo hoàn toàn mới của Crescent Mall mang đến không khí tươi vui, trải nghiệm cao cấp dành tặng khách hàng.

Khu vực tầng 6 là địa điểm yêu thích của mọi game thủ - Trung tâm GG Stadium – địa điểm thi đấu game trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Các game thủ và người hâm mộ có thể thưởng thức những giải đấu gay cấn và được yêu thích nhất tại đây.

Trải nghiệm phòng chiếu phim cao cấp L’amour CGV tại tầng 5. Khách hàng được thưởng thức đồ uống và thức ăn nhẹ phục vụ miễn phí trên giường nằm thoải mái, bên cạnh công nghệ âm thanh và hình ảnh tiên tiến, tất cả tạo ra trải nghiệm điện ảnh khó quên.

Hơn thế nữa, Crescent Mall đã xây dựng Công viên thú cưng đầu tiên tại Hồ Chí Minh với không gian xanh mát, hệ thống trò chơi thú vị, nơi bạn có thể thoải mái huấn luyện thú cưng của mình. Bên cạnh đó là các khu vực vui chơi sôi động dành cho trẻ em như Tiniworld, Kidscamp, Gamezone và Dream Games. Tuyệt vời hơn cả, Crescent Mall sớm đưa vào hoạt động khu vực leo núi trong nhà chuyên nghiệp, quy mô lớn nhất Hồ Chí Minh.

Một thế giới ngập tràn niềm vui và tiếng cười tại Crescent Mall

Feel Your Crescent Moments - cảm nhận từng khoảnh khắc đáng nhớ

Không chỉ là trung tâm mua sắm, Crescent Mall còn là ngôi nhà thứ hai của bạn và hơn thế nữa. Cùng Crescent Mall đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình – từ sinh nhật, ngày kỉ niệm, ngày của Mẹ, Giáng Sinh, lần hẹn hò đầu tiên hay những phút giây ấm áp bên gia đình.

"Chúng tôi luôn trân trọng những điều giản đơn trong cuộc sống, bởi đây là điều quan trọng trong việc gắn kết với khách hàng của Crescent Mall. Ghi dấu những hồi ức tốt đẹp theo thời gian, trao gửi nụ cười tới khách hàng chính là nhiệm vụ của chúng tôi." – bà Gasgonia tâm đắc chia sẻ.

Thỏa mãn mọi giác quan – Taste, See, Hear, Feel, Crescent Mall hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn xúc cảm từ những điều sơ khai, hãy đến và trải nghiệm ngay hôm nay!