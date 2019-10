Gặp gỡ "Gia đình Addams" - những thành viên kỳ quái nhất của làng phim hoạt hình

Halloween là thời điểm thăng hoa của những bộ phim kinh dị, thậm chí có nhiều tác phẩm kinh điển được người yêu điện ảnh xem đi xem lại nhiều lần.

Phần lớn các siêu phẩm đều là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố u ám, sợ hãi, với chất lãng mạn, hài hước, cùng nhiều thông điệp đáng nhớ. Trong số đó không thể nào bỏ qua "Gia đình Addams".

Là bộ truyện tranh kinh điển xuất bản trên tạp chí The New Yorker từ những năm 1930s, Gia đình Addams (tựa gốc: The Addams Family) trở thành một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ. Trước khi tái xuất màn ảnh, gia đình Addams đã là món ăn tinh thần trên sóng truyền hình từ thập niên 60, và sau đó khuynh đảo phòng vé với phiên bản The Addams Family (1991), Addams Family Values (1993) và sắp tới là phiên bản hoạt hình ra mắt vào tháng 10 năm nay (2019).



Gia đình Addams là câu chuyện kể về gia đình lập dị Addams, với những thành viên có vẻ mặt xám ngắt, tính tình kì lạ, suy nghĩ khác biệt.

Do đó, đây là phần không thể bỏ lỡ cho những fan hâm mộ của gia đình Addams cũng như những người yêu thích dòng phim hoạt hình kinh dị độc đáo. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại những kí ức tuổi thơ cho những ai yêu mến gia đình Addams bấy lâu.

Là một gia đình hư cấu mang tính biểu tượng và rất "Mỹ", Gia đình Addams cho thấy những gương mặt rất lạ nhưng cũng rất dễ tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày. Và tuyệt vời hơn khi gia đình Addams không hề nhận ra sự quái dị của mình – điều này càng khiến khán giả thích thú và thậm chí tìm được sự kết nối với các nhân vật.

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng toàn sao hạng A như Oscar Isaac (Ex Machina, Annihilation, X-Men: Apocalypse), Charlize Theron (Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde), Chloe Grace Moretz (Kick-Ass, Carrie, Suspiria), Allison Janney (I, Tonye). Được cầm trịch bởi Greg Tiernan (Sausage Party) và Conrad Vernon (loạt phim Shrek, Monsters vs. Aliens, Sausage Party), Gia đình Addams hứa hẹn trở thành siêu phẩm đặc sắc nhất mùa Halloween năm nay.