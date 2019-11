Gã đàn ông tung clip đánh vợ dã man đến công an trình diện

Chiều 19-11, tin từ UBND phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết người đàn ông đánh vợ trong clip gây xôn xao mạng xã hội vừa đến công an phường trình diện. Công an đã lập biên bản lấy lời khai người này.

Theo đó, người đàn ông này là N.T.H.H. (34 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Người vợ bị đánh là T.T.H.K (36 tuổi, quê Long Khánh, Đồng Nai).

Thông tin ban đầu cho thấy tối 17-11, người chồng đi nhậu về nhà trọ (ở khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thị xã Thuận An) thì bực tức chuyện vợ lên mạng nói xấu mình. Sau đó, H. cãi nhau với vợ rồi đánh đập chị.

H. đá thẳng vào mặt vợ.

Từ tối 18-11, cộng động mạng chia sẻ một đoạn clip dài hơn 16 phút quay cảnh H. đánh đập vợ tàn nhẫn. Trong clip, bất chấp người vợ van xin, khóc lóc nhưng H. với dáng vẻ to khỏe, người xăm trổ, liên tục đánh trực diện vào mặt chị.

Trong clip, H. hỏi vợ bao nhiêu tuổi, người vợ trả lời 37 tuổi. Sau đó, H. cho rằng vợ lớn tuổi mà thiếu khôn ngoan, dám lên mạng trách chồng vô tâm nên lao tới đánh chị liên tục. H. còn dùng tấm gỗ đánh vào vợ đến mức vỡ vụn.