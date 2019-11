Gã đàn ông dùng dao đe dọa cướp tài sản của thiếu nữ

Cộng đồng mạng đang đồn đoán về vụ việc 1 gã đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp thiếu nữ sinh năm 2003.

Liên quan đến vụ việc này, sáng ngày 9/11, lãnh đạo Công an xã Trung Thịnh- Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan chức năng đang tạm giam và điều tra làm rõ sự việc gã đàn ông dùng dao đe dọa, khống chế 1 thiếu nữ.

Đối tượng Ninh khi bị bắt giữ.

"Khoảng 22h00 phút ngày 8-11 công an xã đã nhận được trình báo về đối tượng dùng vũ khí để khống chế cháu N.T.V (sinh năm 2003, khu tại khu 5 - xã Trung Thịnh - Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường sự việc là 1 khúc cua chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 1km. Tại đây cơ quan công an đã thu giữ 1 con dao bấm sắc nhọn dài khoảng 20cm, ví tiền khoảng 30.000 đồng tiền mặt và 1 chiếc xe máy hiệu Honda Dream biển số 88B1-066.38.

Đối tượng được các định là Lê Đăng Ninh (sinh năm 1976, quê Diễn Châu - Nghệ An) hiện đang thường trú tại xã Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội.

Khi bị cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Ninh ra sức chống trả hết sức hung hãn, các đồng chí công an đã được người dân hỗ trợ bắt giữ đối tượng về trụ sở điều tra".

Chiếc xe máy của đối tượng Ninh tại hiện trường.

Bước đầu tại trụ sở công an, Ninh đã khai nhận con dao là của mình và y đã sử dụng nó để khống chế nạn nhân. Cháu N. (nạn nhân của vụ việc) cũng cho biết đối tượng có ý định chiếm đoạt tài sản là chiếc điện thoại di động N. đang dùng.

"Đối tượng xô đẩy nạn nhân vào lề đường nên xuất hiện tin đồn cháu gái có thể bị đối tượng giở trò đồi bại, tuy nhiên vấn đề này cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra. Sáng nay lực lượng công an xã đã bàn giao cho Công an huyện Thanh Thuỷ để tiếp tục điều tra làm rõ", vị công an xã nói.