"Frozen 2" tung trailer hoành tráng chẳng khác nào phim siêu anh hùng

Phần tiếp theo của Frozen sẽ đưa chúng ta bước vào một chuyến phiêu lưu đầy ma thuật của hai chị em Nữ hoàng Elsa và Công chúa Anna. Tuy vẫn chưa rõ mục đích của cuộc hành trình này, đoạn trailer mới nhất của Frozen 2 đã hé lộ với khán giả những hình ảnh mới vô cùng kịch tính và mãn nhãn.

Trailer chính thức của "Frozen 2"

Trailer bắt đầu bằng phân đoạn Elsa đang cố gắng vượt qua những cơn sóng dữ tợn để thoát khỏi một hoang đảo. Mặc dù sở hữu sức mạnh của băng tuyết, những cơn sóng khổng lồ vẫn liên tục đẩy cô vào bờ. Lí do cô mắc kẹt tại đây vẫn còn là một ẩn số đối với các fan.

Dưới đáy biển, cô chạm mặt với linh hồn một chú ngựa huyền bí.

Tiếp tục, chúng ta được gặp lại Pabbie và những chú Trolls, gia đình của chàng Kristoff. "Elsa, quá khứ không như con nghĩ. Con phải tìm ra sự thật", Pabbie nhắn nhủ.

Sau đó, theo lời căn dặn của ông, cả nhóm bao gồm Elsa, Anna, Kristoff, người tuyết Olaf và chú tuần lộc Sven bước vào cuộc hành trình về phương Bắc, vượt qua vô số những thử thách đầy nguy hiểm ở Vùng đất Ma thuật.

Đặc biệt, trong phân cảnh cả nhóm cùng nhau đi qua một làn sương mù dày đặc, chúng ta có thể thấy được bốn tảng đá với kí hiệu tượng trưng cho 4 mùa trong năm. Đây cũng là kí hiệu trên bốn cánh của bông hoa tuyết trong poster đầu tiên của bộ phim.

Và cuối cùng, trailer kết thúc với nàng Elsa đang phải chạy trốn khỏi một tên người đá khổng lồ. "Đây sẽ là một bộ phim siêu anh hùng cực ngầu," nữ diễn viên lồng tiếng cho Elsa - Idina Menzel bật mí.

Lí do của cuộc phiêu lưu này là gì và kẻ phản diện là ai? Tất cả sẽ được trả lời vào ngày 22/11 khi Frozen 2 công phá màn ảnh rộng. Tất cả thành viên trong đội ngũ sản xuất đã chiến thắng giải Oscar của phần đầu tiên sẽ trở lại bao gồm bộ đôi đạo diễn Jennifer Lee và Chris Buck. Dàn diễn viên lồng tiếng tài năng bao gồm Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff và Josh Gad. Và tất nhiên, hai nhà soạn nhạc của bản hit "Let It Go" Robert Lopez và Kristen Anderson-Lopez cũng sẽ trở lại.