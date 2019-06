FE CREDIT hợp tác với Bưu điện Việt Nam giới thiệu dịch vụ cho vay tiêu dùng tới khu vực nông thôn

Hệ thống bưu điện VNPost triển khai sản phẩm cho vay từ FE CREDIT đến với bà con vùng sâu vùng xa

Với mong muốn mang nguồn vốn tín dụng tới nhiều người dân ở nông thôn và vùng ven, cũng như nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về các kênh cho vay hợp pháp, FE CREDIT đã mở rộng hợp tác với Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost) – hệ thống hơn 10.000 Bưu cục/Điểm bưu điện Văn hóa xã trên cả nước để giới thiệu và triển khai các chương trình cho vay tiêu dùng linh động.



Từ trước đến nay, Người dân đã rất quen thuộc khi tới Bưu điện để sử dụng dịch vụ nhận tiền giải ngân và thanh toán khoản vay hàng tháng cho FECREDIT. Và bắt đầu từ tháng 01/2019, Bưu điện đã hợp tác với FECREDIT cung ứng dịch vụ mới, tiếp nhận, giới thiệu và hỗ trợ giải quyết các nhu cầu vay vốn cho người dân. Theo đó, người dân có nhu cầu vay tiêu dùng có thể đến Bưu cục ở gần nhà để được nhân viên Bưu điện giới thiệu về các sản phẩm cho vay, các giải pháp tài chính của FE CREDIT với thủ tục, giấy tờ đơn giản như CMND, cà vẹt xe/ hóa đơn điện/ nước/ điện thoại/ internet… và thời gian xét duyệt nhanh chóng. Giá trị khoản vay có thể lên đến 70 triệu tiền mặt, tạo điều kiện tối đa cho người dân có nhu cầu vay vốn làm ăn, tiêu dùng.

Ông Trần Chí Trung – Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính, đại diện VNPost chia sẻ: "Đa phần người dân ở vùng nông thôn có thu nhập trung bình & thấp, thuộc diện khó tiếp cận, đáp ứng với sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng do vướng mắc về thủ tục chứng minh thu nhập, hoặc không có tài sản đảm bảo. Họ vẫn có thói quen tìm đến cầm đồ, cho vay nặng lãi hay các hình thức vay không chính thống để giải quyết nhu cầu cấp bách cho các khoản vay nhỏ, lãi cho vay có thể lên đến hơn 200%/năm, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân. Bưu điện mong rằng với sự hợp tác cung ứng dịch vụ mới này giữa FE CREDIT và VNPost, người dân có thể đến Bưu cục của VNPost ngay gần nhà để được nhân viên Bưu điện giới thiệu về các sản phẩm cho vay và các giải pháp tài chính của FE CREDIT với thủ tục, giấy tờ đơn giản, thời gian xét duyệt nhanh chóng, hỗ trợ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, góp phần đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen trong xã hội ."

Bà Nguyễn Thị Trọng Phú – Giám Đốc Trung Tâm Bán Hàng Qua Đối Tác của FE CREDIT cho biết: "Mặc dù hệ thống phân phối của các công ty tài chính tiêu dùng tại các vùng sâu vùng xa đã và đang được gia tăng và phủ rộng nhưng chúng tôi nhận thấy vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay tiêu dùng của người dân tại các khu vực vùng sâu vùng xa. Do đó, mở rộng thị trường ở nông thôn là việc tất yếu và cũng là lý do FE CREDIT tăng cường mối quan hệ hợp tác với VNPOST nhằm mang các giải pháp vay tiêu dùng hiệu quả, an toàn, phù hợp với nhu cầu, và đặc biệt là sự thuận tiện tối đa đến cho nhiều người hơn nữa."

FE CREDIT không ngừng mở rộng hệ thống kênh phân phối để mang các giải pháp vay tiêu dùng hiệu quả, an toàn đến cho mọi người dân

Không chỉ tăng độ phủ rộng về mạng lưới phân phối và dịch vụ tiện lợi cho người dân, FE CREDIT còn liên tục áp dụng các công nghệ hiện đại vào hệ thống vận hành, cũng như triển khai nền tảng cho vay kỹ thuật số giúp rút gọn toàn bộ quy trình vay từ lúc đăng ký đến khi duyệt vay mọi lúc mọi nơi chỉ trong vòng 15 phút, giải ngân trong vòng 24h. Đây cũng là một trong những nỗ lực thiết thực để đẩy lùi nạn tín dụng đen đang nhức nhối trong xã hội.

Dự kiến trong thời gian tới, FE CREDIT sẽ kết hợp với VNPost tổ chức thêm nhiều chương trình khuyến mãi cùng quà tặng và giải thưởng hấp dẫn giúp khách hàng được tiếp cận và làm quen với hình thức vay có tổ chức và minh bạch hơn để cải thiện cuộc sống.

Là đơn vị dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng với hơn 50% thị phần toàn quốc, FE CREDIT hiện đang cung cấp dịch vụ vay tiêu dùng tín chấp với các sản phẩm chủ đạo như vay tiền mặt, vay mua xe máy, vay mua thiết bị điện tử gia dụng và thẻ tín dụng với thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng cùng dịch vụ tư vấn khách hàng tận tâm. Đến nay, FE CREDIT đã phục vụ gần 10 triệu khách hàng, hợp tác với hơn 8.500 đối tác tại hơn 12.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, giá trị thương hiệu FE CREDIT còn được ghi nhận với các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế: Công Ty Tài Chính Tiêu Dùng Tốt Nhất Đông Nam Á 2018, Thương hiệu Tài Chính Tiêu Dùng Đột Phá Nhất Châu Á năm 2018, Thương Hiệu Tài Chính Tiêu Dùng Tốt Nhất Đông Nam Á 2017...

Tham khảo thêm thông tin và các chương trình khuyến mãi của FE CREDIT tại: www.fecredit.com.vn hoặc www.facebook.com/FECREDIT.VN hoặc liên hệ (028) 39 111 555 để được tư vấn trực tiếp.

Liên hệ: Trung Tâm Tiếp Thị FE CREDIT - Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, Số 9 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3911 5212

Email: pr@fecredit.com.vn