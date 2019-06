Fan xứ Trung không thể tin việc Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn: Câu chuyện cổ tích này quá ngắn ngủi

Với thông báo ly hôn, hai từ khóa có liên quan đến Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã chiếm giữ vị trí số 1 và 2 trên top hotsearch Weibo của Trung Quốc.

Trong khi Song Joong Ki từ chối đưa ra lý do ly hôn thì Song Hye Kyo lại cho biết do tính cách khác biệt không thể dung hòa nên hai người mới quyết định chia tay. Thế nhưng sự thật thế nào thì không ai biết, thậm chí không ít người còn cho rằng Song Joong Ki đã ngoại tình với nữ diễn viên Kim Ok Bin khiến cho cuộc hôn nhân của anh và Song Hye Kyo tan vỡ.

Sau khi biết tin này, netizen xứ Trung không khỏi kinh ngạc. Đối với họ, "Song – Song" là cặp đôi Hàn đẹp nhất trong mắt họ, đoạn tình của họ giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Bên cạnh đó cũng không ít người cảm thấy thương cho Song Hye Kyo và chỉ trích Song Joong Ki vì scandal ngoại tình dù trước đó nam diễn viên đã đưa ra phủ nhận cho việc này.



Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn có lẽ không chỉ đơn giản là tính cách không hợp.

"Hai người kết hôn được hơn 1 năm, mỗi người bận quay phim và tham gia các sự kiện, vậy họ còn lại bao nhiêu thời gian cho cuộc hôn nhân này?"

"Thật sự quá khó tin"

"Câu chuyện cổ tích này thật sự quá ngắn ngủi"

"Thật sự quá bất ngờ, tình cảm của họ tốt như vậy mà"

"Quá bất ngờ rồi, tôi chẳng thể tin được vào tình yêu nữa"

"Thật sự đã ly hôn rồi? Tôi không thể tin được. Năm đó Song Joong Ki rất yêu Song Hye Kyo, theo đuổi Song Hye Kyo một thời gian nhưng cô ấy không đồng ý. Rồi cô ấy nhận ra sự chân thành của Song Joong Ki, năm đó tốt biết bao nhiêu, tại sao lại có thể thành ra thế này?"

"Tình yêu đẹp nhất chỉ dừng lại ở Hậu duệ mặt trời"

"Cảm thấy rất khó chịu bởi tôi thích cả hai người. Nhưng vẫn mong họ sẽ có cuộc sống tốt hơn"

"Song Hye Kyo thật sự rất đáng thương. Cô ấy rất nổi tiếng, là một nữ diễn viên nổi tiếng khắp châu Á. 30 mấy tuổi mới quyết định kết hôn, có lẽ là đã rất hy vọng mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nào ngờ chưa đến 2 năm thì đã ly hôn rồi, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cô ấy. Song Joong Ki không đáng để Song Hye Kyo trân trọng, vướng phải scandal với người khác, thật sự buồn thay cho Song Hye Kyo".

"Vào thời điểm kết hôn, bên nhà Song Joong Ki không hài lòng về Song Hye Kyo, cô ấy lớn tuổi hơn con trai họ. Tôi cảm thấy Song Hye Kyo rất yếu đuổi, khác hẳn với vẻ ngoài có phần mạnh mẽ. Bố mẹ anh ta chỉ nhìn tuổi của Song Hye Kyo, không biết con dâu ở trong và ngoài nước được yêu thích đến mức nào"

Dù không muốn tin nhưng việc Song Joong Ki và Song Hye Kyo vẫn là sự thật. Chỉ có điều mọi người đều cảm thấy buồn cho Song Hye Kyo nhiều hơn là Song Joong Ki khi hai người "đường ai nấy đi". Tuy là nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Hàn, xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi nhưng đường tình duyên của Song Hye Kyo lại quá trắc trở. Mất hơn 10 năm tìm kiếm và tiến đến hôn nhân nhưng kết cục vẫn là đổ vỡ, rốt cuộc phải bao lâu nữa Song Hye Kyo mới tìm được hạnh phúc thật sự?

Nguồn: Weibo