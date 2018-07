Fan lại lo lắng bất an trước vẻ ngoài gầy sạm của Tăng Thanh Hà khi tụ tập với hội bạn thân showbiz

Bà xã Phạm Anh Khoa vừa chia sẻ lên mạng xã hội bức ảnh tụ tập cùng hội bạn thân showbiz như Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, diễn viên Quốc Cường, người mẫu Quang Tuyến...

Bức ảnh được Thuỳ Trang chú thích: "Life is too short! Friendship forever! Love all!". (Tạm dịch: Cuộc sống quá ngắn ngủi, nhưng tình bạn là mãi mãi. Yêu tất cả mọi người).

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong bức ảnh lại là vẻ ngoài đáng ngại của Tăng Thanh Hà. Trong diện mạo hết sức giản dị, gương mặt để mộc, Tăng Thanh Hà để lộ làn da sạm đen và thân hình gầy guộc trông thấy.



"Ngọc nữ" sau đó cũng đăng bức ảnh khác lên trang cá nhân của cô với gương mặt tươi tắn hơn, song không giấu được làn da cổ xanh xao nổi gân xanh và thân hình phẳng lì.



Trước đó, bức hình chụp trong chuyến du lịch gần đây cũng đã "tố" vóc dáng "mỏng như tờ giấy" của ngọc nữ màn ảnh Việt. Sau hai lần sinh nở, Hà Tăng ngày càng giảm cân đến mức báo động.

Bức ảnh lộ thân hình khẳng khiu gây tranh cãi của Hà Tăng

Tăng Thanh Hà được biết đến là một biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" chỉ tập trung chăm lo cho tổ ấm và sự nghiệp kinh doanh nhưng vẫn được khen ngợi về ngoại hình hoàn hảo mỗi lần xuất hiện. Tuy vậy, có những thời điểm người đẹp không giữ được phong độ khi không kiểm soát được cân nặng của mình.