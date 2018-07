Fan lại "chết đứ đừ" với hình ảnh So Ji Sub cực phong trần trong phim mới

Terius Behind Me - drama của đài MBC vừa tung những hình ảnh chính thức đầu tiên hé lộ tạo hình nam chính So Ji Sub.

Với bối cảnh là đường phố Ba Lan, So Ji Sub tỏa ra vẻ đẹp phong trần mạnh mẽ. Anh vào vai Kim Bon, một điệp viên.

Được biết, đoàn làm phim Terius Behind Me đã bay đến Ba Lan thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua để thực hiện việc quay phim. Đây cũng là lần đầu tiên có một bộ phim Hàn Quốc được quay ở quốc gia Trung Âu này. Đoàn phim đã trải qua 8 ngày quay di chuyển qua nhiều địa điểm đẹp như khu phố cổ Warsaw Old Town, công viên Lazienki Park...

Terius Behind Me xoay quanh cuộc sống của chàng cựu điệp viên sau khi quyết tâm lui về ở ẩn, tại đây anh trở thành hàng xóm của một bà mẹ đơn thân, từ đó bị cuốn vào vụ điều tra dẫn đến bao rắc rối.

Ngoài So Ji Sub, phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Jung In Sun, Son Ho Jun, Im Se Mi…, dự kiến sẽ ra mắt vào khung giờ tối thứ Tư – Năm, bắt đầu từ tháng 9 tới.