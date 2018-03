Fan la ó vì chờ mãi mà mỹ nam Park Bo Gum không xuất hiện trong show thực tế nhà Hyori

Mặc dù đoạn phim nhá hàng về sự xuất hiện của mỹ nam Park Bo Gum trong show thực tế "Hyori's Bed & Breakfast" cùng vợ chồng Hyori và Yoona ( SNSD ) đã được tung ra từ lâu nhưng các fan cứ chờ mãi, chờ mãi mà không thấy Bo Gum xuất hiện trong các tập phim của chương trình. Nhiều người bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì nhà sản xuất "ém hàng" Bo Gum quá lâu.



Bo Gum sắp được xuất hiện rồi!

Yoona cũng tự tay nhá hàng hình ảnh của Bo Gum trong show

Tuy nhiên, nhà sản xuất đã lập tức trấn an fan khi quyết định cho Park Bo Gum xuất hiện trong tập phát sóng tiếp theo. Khi được hỏi sự kỳ vọng về kỷ lục rating với sự xuất hiện của mỹ nam đình đám này hay không thì câu trả lời được đưa ra là "Chúng tôi hiện tại rất hài lòng với rating của chương trình. Ngày phát sóng tập tiếp theo cũng là ngày tập cuối của "My Golden Life" lên sóng nên chúng tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều. Chúng tôi không đặt ra những mục tiêu quá to lớn".

Nguồn: soompi