Fan đừng sốc vì đây chính là... "vợ hai" của Hyun Bin, nóng bỏng còn hơn cả Park Shin Hye

Memories of The Alhambra - dự án phim mới do Hyun Bin, Park Shin Hye đóng chính vừa công bố thêm danh tính các diễn viên sẽ góp mặt trong phim, đáng chú ý là ngôi sao sinh năm 1987 - Han Bo Reum. Được biết, cô sẽ vào vai Ko Yura - vợ hai của Hyun Bin trong phim.

Han Bo Reum.

Chi tiết này đặc biệt khiến các fan bất ngờ bởi số phận mà biên kịch sắp đặt cho nam chính. Trong phim, Ko Yura là một ngôi sao. Sau khi kết hôn, cô nàng can thiệp ngày càng nhiều vào cuộc sống của chồng.



Nhan sắc nóng bỏng của Han Bo Reum.

Bên cạnh Han Bo Reum, thành viên nhóm EXO Chanyeol cũng chính thức xác nhận sẽ góp mặt trong phim với vai trò em trai của nữ chính Park Shin Hye - Jung Hee Joo.

Chanyeol.

Trong Memories of the Alhambra, Hyun Bin thủ vai Yoo Jin Woo, một CEO tài giỏi đến Tây Ban Nha công tác và thăm thú cung điện Alhambra. Yoo Jin Woo ở lại một nhà trọ cũ kĩ tại Grenada và gặp gỡ cô chủ nhà Jung Hee Joo (Park Shin Hye). Jung Hee Joo tới Tây Ban Nha du học để theo đuổi giấc mơ làm nghệ sĩ guitar. Memories of the Alhambra dự kiến lên sóng vào nửa sau năm 2018 trên đài tvN.