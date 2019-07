Emma Nhất Khanh lên tiếng đáp trả khi bị chê yếu đuối nhất Cuộc đua kỳ thú 2019

Chương trình truyền hình The Amazing Race - Cuộc đua kỳ thú 2019 đã chính thức lên sóng với sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng. Trong chặng đua năm nay, chương trình chào đón H'Hen Niê, Kỳ Duyên, Lệ Hằng, Đỗ Mỹ Linh, S.T Sơn Thạch, Bình An. Ở tập 1 vừa ra mắt, sự chú ý được đổ dồn về Lệ Hằng - H'Hen Niê và S.T Sơn Thạch - Bình An. Riêng cặp đôi đội Đỏ là Emma Nhất Khanh - Tôn Kinh Lâm lại bị chê yếu đuối, mờ nhạt, chưa đủ sức hút.

Nếu như những năm trước, đội Đỏ đều gây chú ý với thể lực mạnh mẽ thì năm nay Emma Nhất Khanh và Tôn Kinh Lâm lại khiến người hâm mộ băn khoăn bởi thân hình bé nhỏ nhất. Thậm chí không ít ý kiến cho rằng "đội Đỏ" có sự lệch tông so với tất cả các đội khác.

Nhiều người còn thẳng thắn đặt ra câu hỏi rằng liệu Emma Nhất Khanh - Tôn Kinh Lâm có sớm bị loại? Bởi thực tế, Emma cao 1m6, còn Tôn Kinh Lâm cao 1m75, thể hình này bị cho là quá "yếu thế".

Đáp lại những chỉ trích, Emma Nhất Khanh chia sẻ rằng việc cô tham gia Cuộc đua kỳ thú 2019 là vì muốn thỏa mãn sự trải nghiệm qua từng chặng đua trên khắp mọi miền đất nước. Thế nên "hành trang" mà cựu thành viên nhóm Lime chuẩn bị không gì khác chính là "cứ hồn nhiên và chơi hết mình" nhưng vẫn mạnh mẽ, quyết liệt trước mọi thử thách.

Để chuẩn bị cho hành trình chinh phục ngôi vị quán quân của Cuộc đua kỳ thú, cả Emma và Tôn Kinh Lâm đã có sự phân chia về chiến thuật rõ ràng. Nam diễn viên đảm nhận phần thể lực, còn Emma sẽ phụ trách những thử thách nào liên quan tới trí tuệ và khéo léo. Tuy nhiên, Emma là người dễ bị áp lực nên để cho tinh thần của đội được giữ vững trong những chặng đua tới là một việc không hề dễ với Tôn Kinh Lâm.