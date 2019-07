Em trai Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba bị công an triệu tập

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) đến văn phòng cơ quan chức năng ở 258 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP. HCM) để làm rõ dấu hiệu sai phạm liên quan nhiều dự án đất đai.

Trước đó, ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, anh trai ông Lĩnh) cũng đã bị Công an tỉnh BR-VT mời đến trụ sở làm việc do có những phát ngôn trong các đoạn phim phát trực tiếp trên mạng xã hội với nội dung có dấu hiệu nói xấu lực lượng công an xã, chính quyền xã.

Liên quan tới việc triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Bộ Công an cũng có công văn đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan 29 dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn tỉnh.

Được biết, hiện trên địa bàn huyện Long Thành có 27 dự án liên quan đến Công ty Alibaba gồm: xã Phước Bình có 3 dự án (Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central Park III), xã An Phước có 1 dự án (Alibaba An Phước), xã Long Phước có 21 dự án, xã Phước Thái có 1 dự án (Alibaba Phước Thái Capital), xã Bàu Cạn, Tân Hiệp có 1 dự án (khu đô thị Alibaba Bàu Cạn Riverside).

Tại huyện Nhơn Trạch, Công ty Alibaba có 1 dự án là Ali Aqua Nhơn Trạch ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Tại huyện Xuân Lộc có 1 dự án Ali Mega Xuân Lộc ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.

Liên quan đến các dự án này, cách nay khoảng 6 tháng, UBND huyện Long Thành cũng đã tổ chức kiểm tra, kết quả cho thấy, hầu hết các dự án trên đều có vi phạm trong việc sử dụng đất như: làm dự án trên đất quy hoạch khu công nghiệp, công viên, đường giao thông; phân lô tách thửa trái phép đất nông nghiệp; tổ chức bán hàng trái phép...



Trước đó, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam, cùng là nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".



Theo điều tra ban đầu, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại thửa đất do ông Nguyễn Thế Lực (ngụ TP.HCM) làm chủ, tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Hai nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã bị khởi tố.

Khi đoàn đang thi hành quyết định cưỡng chế thì có nhóm người mặc áo in dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" đứng tập trung tại khu đất. Trong đó có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh và nhiều người khác đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.



Lúc này, đoàn cưỡng chế đã giải thích rõ nhiệm vụ tiến hành hoạt động cưỡng chế tháo công trình xây dựng đường trái phép và yêu cầu đám đông chấp hành, nhưng nhóm người này cản trở, chống đối.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, chỉ đạo nhân viên mặc áo Địa ốc Alibaba đập phá chiếc xe máy múc. Sau đó, Trần Quốc Tĩnh cùng một số người khác dùng đá đập phá chiếc máy múc. Không chịu dừng lại, nhóm trên tiếp tục hò hét, kích động nhau cùng cản trở, chống đối.

Tại cơ quan điều tra, Tĩnh đã thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là do sự chỉ đạo của Tú Trinh. Tú Trinh thừa nhận đã chỉ đạo, kêu người đến đập xe máy múc, nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân.