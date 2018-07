Em chồng đòi đổi xe máy lấy ô tô, chị dâu đáp lại câu này khiến cả gia đình nhà chồng ngắn tũn mặt

Hạ và chồng vốn là đôi bạn thân, cùng trải qua những năm cấp 2, cấp 3 rồi cả đại học bên nhau. Có thể nói chồng Hạ là mối tình đầu của cô, cũng là người đàn ông mà cô dành cả thanh xuân để yêu thương và trân quý. Tuy nhiên, Hạ yêu chồng bao nhiêu thì lại ái ngại gia đình nhà chồng bấy nhiêu.

Đầu tiên là bố mẹ chồng, hai người luôn tỏ ra hà khắc với Hạ ngay từ khi cô được chồng dẫn về ra mắt. Lý do đơn giản chỉ vì nhà Hạ nghèo, cô lại là con gái cả. Họ sợ con trai họ cưới Hạ về phải lo cho nhà gái nên họ muốn tìm đủ mọi cách để ngăn cản. May cho Hạ là chồng Hạ có bản lĩnh, không dễ dàng bị khuất phục mà nhất nhất đòi cưới Hạ về làm vợ bằng được.

Sau khi kết hôn, Hạ cũng không dám ở chung đụng với bố mẹ chồng mà chấp nhận bỏ tiền ra thuê nhà trọ để được ở riêng. Chồng Hạ hiểu cho nỗi khổ tâm của vợ nên anh đồng ý, dù anh là con 1, dưới anh chỉ còn một em gái mà thôi.

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống hai vợ chồng những ngày đầu vô cùng khổ cực. Nhưng có cũng vì khổ cực mà cả hai ra sức để làm lụng tích cóp thêm tiền với ước mơ mua được một căn nhà. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, công việc kinh doanh của hai vợ chồng từ nhỏ thành to, từ to thành cực to, một vốn chín mười lời, khiến tiền của vào nhà như nước. Chỉ vẻn vẹn trong 3 năm trời mà Hạ và chồng đã có thể mua nhà chung cư và mua một cái xe ô tô để che chắn gió mưa. Lúc này đây cũng là lúc Hạ yên tâm sinh nở đứa con đầu lòng.

Những tưởng mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái theo ý muốn. Nào ngờ kể từ sau khi nhà Hạ phất lên, gia đình chồng Hạ luôn tìm cách lân la để sang chơi nhà, hỏi vay mượn tiền, thậm chí là đề xuất tới ở chung. Những việc cỏn con ấy Hạ không thèm để ý, cô giao toàn quyền cho chồng mình quyết định, vì cô biết anh sẽ có cách xử trí của anh cho thoả đáng.

Điều đáng nói là cô em chồng trơ trẽn của Hạ. Cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, xin được vào một công ty nước ngoài và có mức lương hậu hĩnh. Nhưng Hạ với chồng còn chưa kịp mừng cho cô ấy, thì cô ấy triệu tập cả bố mẹ chồng Hạ để nói với mọi người thế này:

"Từ sau con đã là người của công ty danh tiếng, tiền lương tính bằng đô. Nên con muốn anh chị tạm thời đổi cho con cái xe ô tô lấy xe máy. Con đi làm chỗ to hoành tráng thì cũng phải có vẻ bề ngoài sao cho được, còn anh chị cũng chỉ là kinh doanh cò con, cần gì xe với cộ. Bao giờ có tiền con sẽ trả đủ."

(Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng Hạ cũng vun vào, nói anh chị cho em mượn xe để "làm màu" với công ty. Có thế người ta mới không bắt nạt em chồng. Thấy chồng còn đang "đơ tạm thời" nên Hạ mới lên tiếng:

"Thưa bố mẹ, con thấy bố mẹ không nên dung túng cho em cách làm màu làm mè như vậy. Mình có sao dùng thế, người ta tuyển mình là vì học thức, vì năng lực chứ không tuyển vì mẽ bề ngoài.

Nếu chiếc xe ô tô đó là do em tự tay làm ra như vợ chồng con đã từng cật lực kiếm tiền để mua thì mới đáng tự hào, chứ còn là đồ đi mượn hoặc đổi chác thì người ta biết chỉ tổ cười cho thối mũi. Con không đồng ý, xe là của vợ chồng con tích cóp mua về, em có thích thì con cho mượn đi 1 – 2 ngày, chứ không có chuyện đổi ngang sang để vợ chồng con lấy xe máy đâu ạ."

Nói rồi Hạ ôm bụng bầu đi thẳng, để bố ẹm chồng và em chồng đứng trân mắt nhìn nhau. Chồng Hạ ngay sau đó cũng ho húng hắng vài cái, xác nhận không đồng ý và tìm cớ chuồn nhanh nhất có thể.