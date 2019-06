Elena Cornaro Piscopia là ai mà xuất hiện trên trang chủ Google hôm nay?

Elena Cornaro Piscopia (5.6.1646 - 26.7.1684) là nữ triết gia người Venice, sinh ra trong một gia đình quý tộc. Năm 1678, bà trở thành phụ nữ đầu tiên nhận học vị tiến sĩ triết học trong một trường đại học.

Elena Cornaro Piscopia xuất hiện trên biểu tượng của Google Doodle nhân kỷ niệm 373 năm ngày sinh của bà.

Bà là con gái thứ ba của ông Gianbattista Cornaro-Piscopia và tình nhân của ông Zanetta Boni. Cha mẹ của Elena không kết hôn ở thời điểm bà sinh ra. Về mặt luật pháp lúc này, bà Zanetta Boni không phải là thành viên của gia đình Cornaro.

Khi còn nhỏ, Elena Cornaro Piscopia được xem như một thần đồng. Bà học tiếng Latin và tiếng Hy Lạp và sớm thành thạo các ngôn ngữ này khi lên bảy tuổi, bao gồm cả tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Khi một thầy giáo về Triết học kiến nghị với Đại học Padua về việc cấp cho Elena cây nguyệt quế trong thần học, Đức Hồng Y Gregorio Barbarigo (giám mục Padua) từ chối chỉ vì bà là phụ nữ.

Elena Cornaro Piscopia. Ảnh: wikipedia

Sau một khóa học chứng tỏ được năng lực của mình, Đức Hồng Y thay đổi suy nghĩ, đồng ý cấp cho Elena chiếc vòng nguyệt quế trong Triết học vào ngày 25.6.1678 tại chính nhà thờ Padua, trước sự chứng kiến của các giáo sư, sinh viên. Bên cạnh đó, hầu hết các Thượng nghị sĩ của Venice, cùng nhiều khách mời từ Đại học Bologna, Perugia, Rome và Napoli cũng có mặt.

Elena trở thành giảng viên tại nhiều học viện khác nhau và có tiếng khắp châu Âu bởi những thành tựu của mình.

Bức tượng của Elena Cornaro Piscopia tại trường đại học nơi bà tham gia theo học.

Bảy năm cuối đời bà đều dành cho việc học tập và từ thiện. Bà qua đời tại Padua năm 1684 vì bệnh lao, được chôn cất trong nhà thờ Santa Giustina tại Padua, và bức tượng của bà được đặt trong trường đại học.

Các tác phẩm của bà sau đó được xuất bản tại Parma năm 1688, bao gồm các bài giảng học thuật, bản dịch và các chuyên luận tôn sùng.

Cuốn sách của Jane Smith Guernsey, có tựa đề The Lady Cornaro: Pride and Prodigy of Venice, xuất bản năm 1999, là nghiên cứu đầy đủ đầu tiên về cuộc đời của Elena Cornaro Piscopia.