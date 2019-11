Dược phẩm Tâm An: Lấy sức khỏe người Việt làm tôn chỉ hoạt động

Thương hiệu Đông dược vì sức khỏe người Việt

Với mục đích kế thừa, phát triển tinh hoa của nền y học cổ truyền dân tộc, tận dụng nguồn dược liệu quý trong nước, Công ty Dược Tâm An ra đời với mục đích mang đến các sản phẩm Đông dược có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và hiệu quả cao. Các sản phẩm của Tâm An sau khi xuất hiện thị trường đã nhanh chóng tạo được niềm tin với người bệnh cũng như được giới chuyên môn đánh giá cao bởi chất lượng đảm bảo cũng như giá thành hợp lý.

Ông Phạm Ngọc Đoàn – Giám đốc Dược Tâm An Việt Nam.

Tại nhà máy sản xuất của Dược Tâm An, để sản xuất bất kì một loại dược phẩm nào, hàng chục các nhà khoa học từ dược học, bào chế, hóa học, thực vật học đến các cơ quan nhà nước, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành đều mất hàng tháng trời nghiên cứu.

Công ty TNHH Dược Tâm An cam kết mang đến cho cộng đồng sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn với sức khỏe người bệnh, dịch vụ tốt với giá hợp lý bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao nhất của mình đối với xã hội. Đồng thời, đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam.

"Tâm An là công ty sản xuất và kinh doanh đông dược thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vì vậy chữ Tâm luôn phải đặt lên hàng đầu. Đạo đức và sứ mệnh của người thầy thuốc luôn song hành trong mọi mục tiêu phát triển. Tâm An luôn yêu thương người bệnh như chính người thân của mình, chia sẻ với họ để giúp họ vượt qua khó khăn bệnh tật", ông Phạm Ngọc Đoàn - TGĐ Tâm An chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Đoàn – Giám đốc Dược Tâm An Việt Nam cùng Thầy thuốc ưu tú – Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng: Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Y Học Cổ Truyền Tuệ Tĩnh.

Song song với đó là công tác xã hội thông qua những hoạt động từ thiện, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, vùng sâu vùng xa,...Vì vậy mà Tâm An đã dần trở thành thương hiệu của niềm tin trong lòng người tiêu dùng Việt.

Uy tín chất lượng là chìa khóa thành công

Ra đời trong bối cảnh khó khăn của kinh tế Việt Nam với sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường dược phẩm nhưng Tâm An vẫn luôn phát triển bền vững bởi chiến lược kinh doanh gắn liền với chữ "Tâm". Xây dựng và trưởng thành gắn với thông điệp "Vì sức khỏe người Việt", Tâm An luôn xác định rằng chất lượng cao, giá thành ổn định và phù hợp thì mới có được niềm tin từ người tiêu dùng. Người thuyền trưởng Tâm An và các cộng sự của mình đã cố gắng không mệt mỏi trong lao động sản xuất, chú trọng đầu tư cải tiến và hiện đại hóa dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

"Ở Tâm An, chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu, giá cả cũng được chúng tôi quan tâm bởi tôi muốn giá hợp lý để giúp cho tất cả người bệnh từ giàu có hay nghèo khổ cũng có cơ hội dùng thuốc. Đó cũng chính là chiến lược và định hướng lâu dài của Tâm An", giám đốc Công ty TNHH Tâm An khẳng định.

Từ phải qua trái: Ông Phạm Ngọc Đoàn - Giám đốc Dược Tâm An Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Thiện Vương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương Hiệu Việt Nam.

Tâm An luôn đầu tư cơ sở vật chất, khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Hiện nay, tất cả các sản phẩm của Tâm An đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đảm bảo chất lượng và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Những sản phẩm của Tâm An như: : thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tâm An Liễu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tâm An Khớp, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tâm An Vị, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tâm An Xoang,... đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành Việt Nam và xuất hiện ở hàng nghìn nhà thuốc trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Tâm An luôn chú trọng công tác thu hút và đào tạo nhân tài, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giữ vững chữ Tâm. Đến nay Tâm An đã trở thành thương hiệu Dược phẩm quen thuộc với người tiêu dùng cả nước, là một trong những doanh nghiệp dược uy tín thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Công ty Dược Tâm An Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm Thực phẩm chức năng (TPCN) cao cấp ở thị trường Việt Nam, bên cạnh đó Dược Tâm An cũng cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người dân dựa trên nguyên tắc "Lấy sức khỏe người Việt làm tôn chỉ hoạt động". Website: www.yduoctaman.com.vn Hotline: 18007111 Địa chỉ: Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội