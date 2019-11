Được khen đẹp đôi khi chụp ảnh cùng Trịnh Thăng Bình, em gái Ông Cao Thắng bất ngờ tiết lộ tiêu chuẩn chọn chồng

Mặc dù không hoạt động trong làng giải trí, thậm chí cuộc sống có phần kín tiếng và xa lánh thị phi nhưng Ông Thoại Liên - em gái Ông Cao Thắng vẫn được dân mạng săn đón nhiệt tình. Không chỉ có anh trai và chị dâu cực kỳ nổi tiếng, bản thân Ông Thoại Liên cũng có sức hút không kém khi sở hữu nhan sắc "không phải dạng vừa" với gương mặt sắc nét cùng chiếc cằm V-line nổi bật, chiếc mũi cao và làn da trắng.

Ai mà tin được đây là nhan sắc của một cô nàng tròn 30 tuổi!

Xuất thân từ gia đình "danh gia vọng tộc", Ông Thoại Liên có cuộc sống sang chảnh và đầy đủ khiến ai cũng phải trầm trồ ghen tị.

Ông Thoại Liên và tấm hình đầu tiên chụp với Đông Nhi khi cô chính thức về làm dâu

Mặc dù hội tụ toàn những yếu tố "con nhà người ta", thế nhưng đến hiện tại em gái Ông Cao Thắng vẫn chưa từng công khai việc đã có bạn trai. Trong đám cưới anh trai, Ông Thoại Liên cũng xuất hiện lẻ bóng. Trên trang cá nhân, tiểu thư này cũng rất tích cực "rắc thính" tìm bạn đời.

Điều khiến nhiều người chú ý là trong đám cưới Ông Cao Thắng và Đông Nhi, Ông Thoại Liên chỉ chụp chung duy nhất với mình Trịnh Thăng Bình dù hôm đó có rất nhiều người nổi tiếng xuất hiện.

Trịnh Thăng Bình và Ông Thoại Liên được dân mạng tích cực "đẩy thuyền".

Thêm vào đó, khi chụp cạnh nhau cả hai được nhận xét có tướng phu thê. Trong khi Trịnh Thăng Bình vừa mới tuyên bố chia tay Liz Kim Cương, Ông Thoại Liên vẫn FA nên sẽ chẳng có rào cản nào nếu cả hai định tìm hiểu và tiến xa hơn cả.

Màn ghép đôi của dân mạng vẫn đang diễn ra cực kì sôi nổi thì Ông Thoại Liên lại "đổ thêm dầu vào lửa" khi chia sẻ về người mà mình sẽ lấy làm chồng. Theo đó, cô nàng đăng một đoạn quote ngắn: "I'll marry a man who knows how I take my tea, coffee, and alcohol. And knows when to take which" (Tạm dịch: Tôi sẽ cưới một người đàn ông biết tôi uống trà, cà phê và rượu như thế nào. Và biết khi nào thì tôi uống thứ gì).

Tiêu chí tuyển chồng của Ông Thoại Liên vừa dễ vừa khó. Không phải tiền tài, danh vọng thứ em gái Ông Cao Thắng cần là một người hiểu mình.

Mặc dù câu nói của Ông Thoại Liên nghe qua tưởng chừng như thật đơn giản, thế nhưng ý nghĩa phía sau nó lại cực kì sâu xa. Bởi người đàn ông có thể hiểu được cá tính và những thói quen của bạn thì chắc chắn sẽ hiểu được tâm hồn bạn. Người thế này quả thật là người đáng để kết hôn.

Ông Thoại Liên gây chú ý không phải chỉ vì có anh trai, chị dâu là sao nổi tiếng mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp như hot girl cũng như cuộc sống sang chảnh của cô nàng.

Thông thường những điểm này sẽ không phải dễ dàng gì để có thể thấy được ở những ông chồng xuề xòa và vô tâm với vợ. Đó chính là lý do tại sao lại nói tiêu chuẩn của nàng thiên kim tiểu thư không hề đơn giản một chút nào.