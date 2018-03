Được đồn thổi là loại cây có tác dụng thần kì chữa bệnh gan và ung thư gan: Chuyên gia khẳng định đó là thông tin đánh lừa người bệnh

aFamily.vn>Sức khỏe

Rầm rộ thông tin cây an xoa có tác dụng chữa bệnh gan và ung thư gan trên mạng xã hội



Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt thông tin sử dụng cây an xoa làm thuốc uống sẽ giúp chữa những vấn đề về gan và thậm chí là ung thư gan. Theo đó, cây an xoa được phân bố nhiều trong rừng được cho rằng có tác dụng chữa viêm gan, viêm gan siêu vi B và chặn đứng cả ung thư gan.

Không những thế, lời đồn đoán còn cho rằng cây an xoa được coi là giải pháp phòng ngừa bệnh gan tối ưu, giúp thải mọi độc tố trong gan ra bên ngoài vô cùng dễ dàng, làm giảm lượng mỡ trong gan, từ đó duy trì một lá gan khỏe mạnh. Nói như vậy cũng có nghĩa là cây an xoa đặc biệt tốt cho người uống nhiều rượu. Chỉ cần nấu nước lá cây an xoa lên và uống, họ tin rằng cách này giúp thải độc gan rất tốt, phòng ngữa và điều trị bệnh gan vô cùng hiệu quả.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn cây an xoa có tác dụng chữa bệnh gan và ung thư gan. Vài năm trước, loại lá cây này cũng xuất hiện với tin đồn tương tự làm nhiều người bán tín bán nghi. Để tăng tính thuyết phục cho thông tin mình đưa ra, người dùng MXH đưa ra “bằng chứng” mập mờ về một bệnh nhân 50 tuổi ở Lộc Ninh, Bình Phước được chẩn đoán có khối u trong gan và được đề nghị phẫu thuật nhưng bệnh nhân này đã từ chối để về nhà "chờ chết". Khi được mách nước sử dụng cây an xoa, bệnh nhân đã khỏe mạnh hoàn toàn.

Vậy, thực hư tác dụng chữa bệnh của cây an xoa đến đâu? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia Đông y ngay phần dưới bài viết này.

Chuyên gia Đông y phủ nhận tác dụng của lá cây an xoa trong việc chữa bệnh gan và nhất là ung thư gan

Trong Từ điển cây thuốc Việt Nam (bộ mới) của tác giả Võ Văn Chi, loại cây đang được sử dụng dưới cái tên An Xoa chính là cây Tổ kén cái. Tổ kén cái, còn có tên gọi khác là dó lông. Tên khoa học là Helicteres hirsuta Lour, thuộc họ Trôm – Sterculiaceae.

Đây là dạng cây bụi cao 1-3m, nhánh hình trụ, có lông. Lá hình trái xoan, dài 5-17cm, rộng 2,5-7,5cm. Gốc cụt hay hình tim, đầu thon thành mủi nhọn. Mép có răng không đều. Mặt dưới màu trắng, cả hai măt phủ đầy lông hình sao; gân gốc 5, cuống lá dài 0,8-4cm, lá kèm hình dãi, có lông, dễ rụng. Cụm hoa là những bông ngắn, đơn hay xếp đôi ở nách lá. Hoa màu hồng hay đỏ, cuống hoa có khớp và có lá bắc dễ rụng, đài hình ống phủ lông hình sao, màu đo đỏ, chia 5 răng. Cánh hoa 5, cuống bộ nhị có vân đỏ, nhị 10, nhị lép bằng chỉ nhị, bầu có nhiều gợn, chứa 25-30 màu trong mỗi lá noãn. Quả nang hình trụ nhọn; hạt nhiều, hình lăng trụ. Ra hoa kết quả từ mùa hạ đến mùa đông.

An xoa là dạng cây bụi cao 1-3m, nhánh hình trụ, có lông.

Tổ kén cái được tìm thấy ở rất nhiều nước. Ở nước ta, cây mọc thường mọc trên các đồi cây bụi có nắng. Theo Từ điển cây thuốc Việt Nam của tác giả Võ Văn Chi, cây tổ kén cái dùng làm thuốc chữa ung nhọt. Rễ dùng làm dịu đau, dùng chữa kiết lỵ, đậu sởi, cảm cúm và làm thuốc tiêu độc, còn dùng chữa đái dắt.

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), cây an xoa trong dân gian thường gọi là cây dó lông. "Trong các tài liệu về Đông y chưa thấy có bất cứ chỗ nào nói về tác dụng chữa bệnh của cây an xoa chứ không cần nói riêng tác dụng chữa viêm gan hay ung thư gan như lời đồn thổi này. Cũng chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào khẳng định tác dụng chữa bệnh gan của cây an xoa", lương y Bùi Hồng Minh khẳng định.

Trong các tài liệu về Đông y chưa thấy có bất cứ chỗ nào nói về tác dụng chữa bệnh của cây an xoa chứ không cần nói riêng tác dụng chữa viêm gan hay ung thư gan như lời đồn thổi này.

Do đó, thực hư về công dụng của cây an xoa có thể chữa bệnh gan, ung thư gan ra sao vẫn là câu hỏi cần được các nhà khoa học trả lời. Tâm lý của người mắc bệnh ung thư nói chung là có bệnh thì vái tứ phương. Việc tung tin cây an xoa có khả năng chữa bệnh gan, ung thư gan sẽ khiến chúng ta dễ dàng bị đánh lừa, đồng thời vô tình tạo điều kiện cho gian thương chuộc lợi, tiền mất tật mang. Chuyên gia khuyên, không nên đặt niềm tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng mà bỏ lỡ phác đồ điều trị bệnh của mình.