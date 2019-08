Đừng tưởng chỉ có chồng con mới khiến phụ nữ suy tư, riêng vấn đề giặt giũ cũng nhiêu khê lắm

Nữ công gia chánh, đảm đang, chu toàn là những từ ngữ khá thân thuộc khi người ta nói về phụ nữ, nhất là ở khía cạnh công việc gia đình. Thật dễ bắt gặp ở đâu đó những đánh giá khắt khe về món ăn, cách bài trí hay mua sắm chi tiêu, hay ngay cả với những việc như giặt giũ cũng chẳng hề đơn giản.



Chẳng phải chỉ có chồng con, thời trang, mỹ phẩm, nội ngoại mới làm cánh phụ nữ đau đầu. Với chuyện giặt giũ: phân loại đồ ra sao, giặt từng chất liệu vải như thế nào, phơi làm sao để đồ bền, đẹp; rồi giữ màu sao cho chuẩn cũng nhiêu khê lắm. Mà nào có phải chỉ thời hiện đại mới thế đâu, những trăn trở về chuyện giặt giũ đã tồn tại từ rất lâu và nền văn hóa nào cũng có. "Trăm năm bia đá cũng mòn/Ngàn năm giặt giũ vần còn tâm tư" hẳn không sai chút nào!

1 tâm tư giặt giũ được gửi từ Romeo và Juliet trên một fanpage nổi tiếng

Mới đây, những chia sẻ quanh chủ đề này bỗng được chị em hưởng ứng nhiệt tình. Đúng là chỉ những ai phải giặt đồ thường xuyên, lo lắng và quan tâm đến chuyện giặt giũ mới có thể giãi bày ở nhiều khía cạnh như vậy. Nghệ sĩ Hồng Vân, Phương Vy Idol là những người đầu tiên lên tiếng chia sẻ câu chuyện này.

Là người từng trải qua rất nhiều nấc thang giặt giũ từ thô sơ đến các hiện đại, nghệ sĩ Hồng Vân tâm sự: "Ai tầm tuổi Vân cũng đều trải qua những giai đoạn lận đận trong công cuộc nội trợ, mà đã là phụ nữ ai mà không sợ... giặt giũ. Ngày xưa ông bà nghĩ ra việc giặt bằng bồ hòn, hay chanh sả để khử mùi quần áo, nhưng có cái bất lợi là nó quá mất thời gian. Rồi qua đến thời kỳ giặt tay bằng bột giặt công nghiệp, nhanh thì có đó thế nhưng coi chừng..bung cả da tay. Có lẽ vậy nên người ta nói ai số khổ thì bàn tay thô ráp, haizz, làm việc nhà quá vậy không thô ráp thì sao được".

Bài đăng của nghệ sĩ Hồng Vân được nhiều người đồng tình

Bảo sao mà nghệ sĩ Hồng Vân còn ví sự gian nan của giặt đồ giống như hành trình tìm người giúp việc: vừa tận tâm, vừa hiểu những trăn trở của mình là điều không hề dễ dàng chút nào.

Chung quan điểm với nghệ sĩ Hồng Vân là ca sĩ Phương Vy Idol: "Vừa xem bộ phim ngắn "Tâm tư ngàn năm" vừa ngẫm lại chính mình, từ ngày có Ailani mình đúng kiểu 'chịu đựng" với việc giặt giũ quần áo cho cả nhà, thô nhưng thật".

Phương Vy Idol cũng tiếp nối câu chuyện giặt giũ

Thậm chí Phương Vy cũng đã tìm đến nước giặt handmade để kiểm chứng độ làm sạch an toàn, dịu nhẹ nhưng cũng không hiệu quả: "Zi cũng thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, nên những công việc nội trợ mình luôn cố gắng làm, chăm chút bằng cả trái tim, và tìm niềm vui khi phải làm những công việc này nên mặt hớn thế kia. Thế nhưng cũng phải khai thật, là lắm lúc cũng bực bội vì phải tất tả, nhất là lúc mới sinh Ailani, dùng loại bột giặt nào cũng hông an tâm. Vì các mẹ biết rồi đó, quần áo cho trẻ con thì đâu có dễ giặt, phải sạch khuẩn mới an tâm, mà phải thật dịu nhẹ vì da con rất nhạy cảm, mẹ nào nuôi con cũng biết là có nhiều loại xà bông mỗi lần giặt xong là quần áo cứ.. đơ ra, nản khỏi nói. Cũng thử các loại bột hay nước giặt "handmade" nhưng thật sự không sạch".

Tâm tư thì còn vô vàn, thế nên các cư dân mạng cũng chẳng thể bỏ qua chủ đề hot hit này. Rất nhiều những tranh vẽ hài hước đã ra đời chỉ từ chuyện giặt giũ mà thôi.

Vẫn là Romeo và Juliet, nhưng là 1 tình huống chẳng biết nên khóc hay nên cười

Giặt giũ bằng nguyên liệu cây nhà lá vườn, ừ thì có thiên nhiên thật nhưng chẳng biết hiệu quả thế nào

Thanh xuân như 1 tách trà, giặt đồ cho vợ hết… bà thanh xuân là đây

Đến cả Bạch Tuyết cũng không nằm ngoài dòng chảy của lịch sử giặt giũ

Những bình luận xung quanh tâm tâm tư giặt giũ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là với team chị em. Việc giặt giũ vốn chẳng của riêng ai, nhưng chỉ khi mang trong mình những tâm tư làm sao để tốt nhất, an toàn nhất cho những người yêu thương thì nó mới mang hình bóng của những người phụ nữ. Suy nghĩ của bạn về tâm tư ngàn năm xoay quanh chuyện giặt giũ ra sao? Hãy chia sẻ với chị em mình nhé!