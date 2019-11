Dùng than củi để sưởi ấm trong phòng kín, gia đình 3 người phải nhập viện cấp cứu, một sản phụ tử vong

Thông tin Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, khoảng 10g30 ngày 20/11, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm vợ chồng chị Mã Thị Trang (xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và bé sơ sinh 3 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực, gọi hỏi kém đáp ứng, rối loạn ý thức. Tuy nhiên, do quá sức khỏe quá yếu nên chị Trang đã tử vong tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Đặng Văn Điền – Giám đốc Trung tâm Y tế Kon Plông (tỉnh Kon Tum) các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như khó thở, tức ngực, gọi hỏi kém đáp ứng, rối loạn ý thức. Kết quả xét nghiệm cho thấy, các bệnh nhân đều có chỉ số oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao. Riêng chị Trang trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Hiện chồng chị Trang và cháu bé đã ổn định sức khỏe.

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân Trang vừa sinh con, do thời tiết giá rét nên nhóm lửa để sưởi ấm. Do phòng đóng kín, việc đốt than đã gây thiếu oxy, dẫn tới cả 3 phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ Điền khuyến cáo việc trời giá rét người dân sử dụng than củi để sưởi ấm và đóng phòng kín, trong khói than có khí độc nên rất nguy hiểm đến tính mạng.

Theo các chuyên gia y tế ngộ độc khí CO là một tai nạn thường gặp nhất trong cả loại ngộ độc khí độc, thường gây tử vong và để lại di chứng thần kinh – tâm thần cao. Khí CO là chất khí không màu, không mùi và không gây kích thích, có khả năng khuếch tán mạnh. Do vậy, khi bị ngộ độc thường khó phát hiện đến khi người bệnh nhận biết được biết mình bị nhiễm độc thì họ không còn khả năng gọi cấp cứu nữa. Khí CO được tạo ra từ các sản phẩm cháy không hoàn toàn của các chất có chứa carbon.

Nguyên nhân gây nhiễm độc khí CO thường gặp là dùng loại than để đun nấu, sưởi ấm, chạy máy phát điện, ở những nơi không khí kém (phòng kín, khu vực ít lưu thông khí), sử dụng lò nướng bằng khí đốt để sưởi. Mùa thường gặp bị ngộ độc loại khí này là mùa đông.

ngộ độc khí CO nếu phát hiện và điều trị muộn gây ra tử vong, hoặc để lại di chứng thần kinh – tâm thành nặng nề khi xuất viện chiếm 4-40%. Phụ nữ mang thai, thai nhi, người cao tuổi, người có bệnh lý mạch vành, mạch máu não nguy cơ bị ngộ độc nặng hơn.

Việc dùng than tổ ong hay than củi để sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh là nguy cơ cao làm cho trẻ nhỏ và người già xuất hiện cơn hen phế quản, suy tim mạch, nặng hơn là dẫn đến tình trạng ngộ độc khí, hôn mê sâu, nếu tỉnh thì cũng để lại di chứng là mất trí nhớ. Có rất nhiều bệnh nhân nhập viện không chỉ bị ngộ độc than tổ ong, mà còn bị ngộ độc do sử dụng các thiết bị sưởi bằng điện.

Vì vậy, để phòng tránh sự cố đáng tiếc xảy ra, người dân, trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông tuyệt đối không được sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà hoặc ngay cả lúc khí sưởi ấm để tắm cũng rất nguy hiểm.