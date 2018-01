Đừng gãi “sột soạt” nếu tay bị ngứa do gọt khoai mà phải làm ngay việc này

aFamily.vn>Ăn ngon

Khoai sọ, khoai môn khá ngon lại bổ dưỡng, là một phần quan trọng của nhiều món ăn ngon trong ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là loại thực phẩm khiến chị em căng thẳng nhất mỗi khi sơ chế bởi nếu không cẩn thận và sở hữu làn da quá nhạy cảm, bạn sẽ dễ bị ngứa ngáy sau khi gọt. Nhẹ thì trên tay, nặng thì ngứa khắp người.

Nếu không cẩn thận và sở hữu làn da quá nhạy cảm, bạn sẽ dễ bị ngứa ngáy sau khi gọt. (Ảnh: Internet)

Lý do khiến chúng ta bị ngứa khi gọt khoai, đặc biệt là khoai môn bởi trên thân khoai môn có lớp lông mỏng, khi bám vào tay dễ gây ngứa. Đặc biệt, khoai môn còn có lượng tinh thể oxalat canxi - nguyên nhân chính gây ngứa. Do đó, cách tốt nhất để tránh gặp tình trạng ngứa do gọt khoai, bạn nên đeo găng tay ni lông trong lúc sơ chế hoặc nên lau tay thật khô trước khi gọt vỏ khoai.

Trong trường hợp không đeo găng tay mà sơ chế khoai hay có đeo găng nhưng vẫn bị ngứa, bạn cũng đừng quá khó chịu, cũng đừng gãi quá nhiều sẽ dễ làm trầy xước da. Thay vào đó, tốt nhất bạn nên hơ tay trên bếp lửa nhỏ. Nhiệt độ sẽ phân hủy chất gây ngứa trong khoai. Chỉ cần hơ trong khoảng 1 phút, bạn sẽ không còn cảm giác ngứa nữa. Tuy nhiên, bạn chỉ nên vặn lửa riu riu, lửa nhỏ, đủ để tay cảm nhận hơi ấm, tránh trường hợp chỉnh lửa quá lớn dễ bị bỏng.

Nhiệt độ sẽ phân hủy chất gây ngứa trong khoai. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, nếu không muốn dùng phương pháp hơ tay trên bếp, bạn có thể ngâm tay vào dung dịch giấm ăn pha với nước ấm. Ngâm khoảng 2 phút, bạn sẽ thấy mình không còn mẩn ngứa nữa. Trong trường hợp bị ngứa cả cơ thể, bạn có thể pha 2 muỗng canh giấm vào nước rồi tắm. Cảm giác ngứa sẽ không còn nữa.

