Đừng đổ lỗi cho hôn nhân, chỉ là bạn có biết nuôi dưỡng tình yêu hay không mà thôi...

1. Cặp vợ chồng Max và Caroline

Max và Caroline quen nhau 4 tháng rồi kết hôn chớp nhoáng. Max là đạo diễn tự do với tâm hồn phóng khoáng. Anh không thích bị ràng buộc. Cho đến khi gặp Caroline, anh quyết định gắn kết cuộc đời mình với cô. Caroline làm bên mảng marketing của một công ty nước ngoài. Cô có tư duy rộng mở và bản tính tự lập, Hai người đồng điệu trong tâm hồn và rất hợp nhau trong tính cách. Trên lễ đường, Caroline thỏ thẻ với Max: "Anh cứ yên tâm sáng tạo nghệ thuật, còn lại mọi chuyện cứ để em lo".

"Trước khi gặp anh ấy, tôi không biết người bạn đời của mình sẽ như thế nào. Nhưng từ sau khi gặp anh ấy, tôi biết rằng anh ấy là người mà tôi muốn ở bên cạnh", Caroline tâm sự.

"Đối với mỗi người, tình yêu sẽ có nhiều hình thái khác nhau nhưng tôi tin mỗi người đều sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, không hẳn là hoàn hảo nhất nhưng sẽ phù hợp với mình nhất. Có người muốn tình yêu ngọt ngào như trong tiểu thuyết, có người muốn tình yêu bình dị sớm tối bên nhau, riêng tôi nghĩ chỉ cần đôi bên có sự hòa hợp là đủ rồi", Max chia sẻ.

2. Cặp vợ chồng Triệu Ninh Hải và Tạ Đông Mai

Thời điểm ông cưới bà, ông rất nghèo, lương bổng thấp, công việc không như ý, nhưng vì tình yêu mặn nồng nên họ quyết định nên duyên vợ chồng. Tình yêu chính là thần dược giúp bà tiếp tục sống bên cạnh ông, bởi có một lần bà bệnh nặng, ông đã túc trực và động viên bà chống lại bệnh tật. Đến nay, gần 60 năm trôi qua nhưng tình cảm của hai ông bà vẫn thắm thiết như thuở nào, cho dù đi sang đường hay đi siêu thị, cả hai ông bà vẫn tình cảm nắm tay nhau ngỡ như không thể chia lìa.

"Bởi vì có tình yêu nên tôi sẵn lòng làm mọi điều vì ông ấy, tôi không cần ông ấy báo đáp, chỉ cần ông ấy sống tốt thì tôi cũng sống tốt. Nghèo khổ không đáng sợ bằng việc những người yêu nhau không thể ở bên nhau, chỉ cần chúng ta nỗ lực thì mỗi ngày sẽ sống tốt hơn", bà hạnh phúc tâm sự.

3. Cặp tình nhân Gavin và Seven

Gavin và Seven đã ở bên nhau tổng cộng 880 ngày và cả hai vừa mới đính hôn. Khi tình yêu chớm nở, nó như ngọn lửa lóe lên trong đêm tối và dẫn lối cho những người khát khao được yêu thương. Trước khi gặp Gavin, Seven rất lo lắng khi cố ép bản thân vào khuôn khổ bạn gái mà mọi anh chàng đều yêu thích. Cho đến khi gặp Gavin, Seven thở phào nhẹ nhõm vì cô không cần phải gắng gượng trở nên hoàn hảo. Cô có thể thoải mái và tự nhiên ở trước mặt anh như khi ở bên những người thân trong gia đình. Sau 3 ngày quen biết, cả hai quyết định ở bên nhau. Tháng 10/2017, Gavin và Seven đính hôn.

"Khi tôi dẫn cô ấy giới thiệu với bạn bè và người thân, tôi không hề cảm thấy ngại ngùng hay khó xử, thậm chí tôi rất mong đợi gắn kết đời mình với cô ấy. Tôi cảm thấy rất vui khi được trò chuyện và ăn uống cùng cô ấy", Gavin tâm sự.

"Tôi và anh ấy không hề cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt nhau. Mỗi khi chúng tôi ôm nhau, tôi và anh ấy đều có cảm giác muốn ôm trọn cuộc đời của nhau", Seven hạnh phúc kể.

4. Cặp tình nhân Đại Hùng và Lăng Thính Vũ

Trước khi gặp Lăng Thính Vũ, Đại Hùng tự nhận là anh rất quậy. Anh yêu thích những môn thể thao bạo lực như boxing, taekwondo. Sau khi gặp Lăng Thính Vũ, anh gần như từ bỏ rất nhiều đam mê để dành thời gian ở bên cô. Lăng Thính Vũ thích nhiếp ảnh, nên Đại Hùng từ "mù tịt" về nhiếp ảnh đã tìm tòi và trở thành nhiếp ảnh gia chính hiệu. 10 năm ở bên nhau, cả hai cùng nhau đi du lịch, tập gym, nuôi cún. Họ không hề cảm thấy phiền chán khi ở bên nhau, tình yêu quả là có sức mạnh kì diệu khi nó khiến Đại Hùng và Lăng Thính Vũ không ngừng cố gắng vì nhau và cùng trở nên tốt đẹp hơn.

"Tôi và anh ấy đều tin tưởng tình yêu là duy nhất, là lời cam kết ở bên nhau trọn đời, tôi hy vọng sau này khi về già, anh ấy vẫn là soái ca chụp ảnh của riêng tôi", Lăng Thính Vũ tâm sự.

5. Cặp vợ chồng Kim Tinh và Yuki

Kim Tinh và Yuki là mối tình đầu của nhau, tình yêu của họ chớm nở ở độ tuổi trung học, trải qua suốt 13 năm có cả yêu xa nhưng họ vẫn kiên định nắm tay nhau đến bây giờ. Thời điểm Yuki theo học ở Anh Quốc, mỗi buổi sáng Kim Tinh đều thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để mở FaceTime, chỉ vì anh muốn nói "chúc ngủ ngon" và ngắm Yuki say giấc. Từ giai đoạn lo lắng khi cả hai yêu xa cho đến khi về chung một nhà, hiện nay họ đã trở thành vợ chồng, cũng là người thân và người bạn đời của nhau.

"Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn ở bên cô ấy, tôi sẵn lòng vì cô ấy thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi cô ấy nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nhưng người tôi yêu vẫn là cô ấy, tôi có thể làm mọi điều vì cô ấy", Kim Tinh chia sẻ.

"Cả đời này có lẽ tôi sẽ không thể gặp người thứ hai giống anh ấy, anh ấy ở bên cạnh tôi từ giai đoạn ngỗ nghịch cho đến khi tôi trưởng thành, anh ấy thấy được những lúc tôi tuyệt vọng, thấy cả những khiếm khuyết của tôi nhưng anh ấy vẫn chấp nhận, anh ấy luôn chờ đợi tôi và tôi biết ơn về điều đó", Yuki ngọt ngào tâm sự.