Dùng clip 'nóng' khống chế Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản An Giang

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Khoảng tháng 8/2017, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản An Giang quen biết với Võ Đại Nghĩa. Sau đó, Nghĩa đặt vấn đề với ông Thắng mua xe ô tô hiệu Land Rover (biển kiểm soát 67A-0872) của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang theo dạng thanh lý.

Theo thỏa thuận, nếu Nghĩa mua được xe ô tô sẽ cho ông Thắng từ 100 - 200 triệu đồng. Đồng ý, ông Thắng làm thủ tục đề nghị Sở Tài chính tỉnh An Giang thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 67A-0872 và được UBND tỉnh An Giang chấp thuận cho thanh lý bán đấu giá.

Trong thời gian làm thủ tục thanh lý xe ô tô, ông Thắng đã ăn nhậu và nhận tiền của Nghĩa 3 lần với số tiền 400 triệu đồng để giúp Nghĩa.

Giữa tháng 11/2017, Nghĩa chủ động đưa V.T.C.T (22 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) là nhân viên thuộc cơ sở massage Nam 77 (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) đến căn hộ của ông Thắng ở chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ để ăn nhậu.

Tại đây, Nghĩa nói dối ông Thắng, T là gái quê ở tỉnh Trà Vinh để ông Thắng làm quen. Trong lúc nhậu tại phòng khách, Nghĩa sắp xếp cho T quan hệ tình dục với ông Thắng tại phòng ngủ với giá 10 triệu đồng, T đồng ý.

Trong lúc ông Thắng và T quan hệ tình dục, Nghĩa dùng điện thoại di động quay phim lại.

Ngày 2/3/2018, sau khi tham gia và trúng đấu giá xe ô tô biển kiểm soát 67A-0872 với giá 1,2 tỷ đồng, Nghĩa đòi lại 400 triệu đồng đã đưa cho ông Thắng và 50 triệu đồng mà Nghĩa nhờ ông Thắng đã đưa cho anh Ngô Quốc Cường (ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), là người tham gia đấu giá mua xe chung để anh Cường bỏ cuộc không tham gia đấu giá.

Do ông Thắng không có đủ tiền trả nên Nghĩa dùng các đoạn video quay cảnh ăn nhậu, nhận tiền và quan hệ tình dục của ông Thắng với T để khống chế; sau đó buộc ông Thắng phải viết giấy cầm chiếc xe ô tô biển số 67A 048.07 cho Nghĩa với giá 350 triệu đồng.

Nghĩa cũng buộc ông Thắng đưa thêm 20 triệu đồng tiền cá nhân cho Nghĩa.

Ngày 11/3/2018, ông Thắng đã làm đơn tố giác gửi đến Công an tỉnh An Giang. Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nghĩa về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh An Giang, hành vi nhận tiền 400 triệu đồng để làm thủ tục cho Nghĩa được mua xe ô tô biển kiểm soát 67A-0872 và tổ chức ăn nhậu rồi quan hệ tình dục với gái massage của ông Thắng tại nhà riêng chưa có căn cứ để xử lý hình sự.