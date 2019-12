Đừng bao giờ ép buộc con phải ôm hôn người khác, những ức chế con phải chịu lớn hơn nhiều so với bố mẹ tưởng tượng

1. Con sẽ nghĩ rằng người lớn được quyền chạm vào mình

Trẻ nhỏ không chỉ bị ảnh hưởng từ bố mẹ mà còn cả những người xung quanh. Khi bố mẹ bắt con ôm ấp hay hôn má những người xa lạ, con sẽ cho rằng những hành động thân mật đó là hoàn toàn bình thường.

Điều này dễ khiến con bị người khác lạm dụng cơ thể nhưng vẫn cam chịu vì nghĩ đó không phải điều sai.

2. Con nghĩ rằng bố mẹ không coi trọng cảm xúc của mình

Thể hiện tình cảm gia đình tại các cuộc họp mặt hoặc những dịp đặc biệt là điều rất phổ biến. Tuy nhiên bố mẹ hãy nhớ, con chưa thể quen với điều đó một cách nhanh chóng.

Đừng cố ép con ôm cô dì, chú bác khi con không muốn. Bởi điều này sẽ khiến con nghĩ rằng bố mẹ coi trọng cảm xúc của người ngoài hơn cảm xúc của con.

3. Khiến con nghĩ rằng người thân sẽ không bao giờ lạm dụng mình

Theo một số cuộc khảo sát từ Mỹ, có gần 70% trường hợp trẻ nhỏ bị chính các thành viên trong gia đình lạm dụng.

Việc thường xuyên bắt con ôm hôn những người con không biết sẽ gián tiếp khiến con tin rằng việc động chạm cơ thể một cách ép buộc là không sai. Và những người thân thiết thì không bao giờ lạm dụng con.

4. Khiến con bị bối rối không biết nên tin ai

Bố mẹ thường dặn con không được tiếp xúc hay nhận quà bánh từ người lạ. Thế nhưng lại bắt con phải ôm ấp những người họ hàng mà con không biết hay chưa quá thân thuộc.

Việc làm đầy mâu thuẫn này sẽ khiến con trẻ bối rối, không biết phải đề phòng hay tin tưởng ai. Cùng là "người lạ", tại sao một bên con phải xa lánh, còn một bên thì phải ôm hôn thắm thiết?

Tốt nhất bố mẹ không nên ép buộc. Chỉ khi nào con thật sự thân thiết với người lớn và muốn ôm ấp thì mới khuyến khích con làm việc đó.

5. Con có lý do khi từ chối ôm hôn người lớn

Trẻ nhỏ thường nhạy cảm hơn so với người lớn trong việc phân biệt những điều tốt, xấu. Nếu con của bạn giãy giụa, khóc thét khi một ai đó bế thì có thể do một lý do nào đó.

Với những đứa trẻ nhỏ, có thể người lớn đó vừa làm điều gì khiến chúng khó chịu. Thay vì bắt ép, bố mẹ nên chờ khi vị khách đó đi rồi ôn tồn hỏi con lý do.