Dù sống trong nhung lụa nhưng phương pháp cứng rắn của mẹ Roosevelt giúp ông trở thành Tổng thống vĩ đại của Mỹ

Franklin Delano Roosevelt (30/1/1882 – 12/4/1945) là Tổng thống Mỹ thứ 32 và là một khuôn mặt trung tâm của các sự kiện thế giới trong giữa thế kỷ XX. Cha của ông, James Roosevelt, Sr. và mẹ, Sara Ann Delano đều xuất thân từ những gia đình giàu có lâu đời ở New York. Họ nội của ông là người gốc Hà Lan trong khi họ ngoại đến từ Pháp. Ông là người con duy nhất của gia đình.

Chân dung Tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt (30/1/1882 – 12/4/1945).

Hãy cho con sự tự do nhưng phải thực sự nghiêm khắc

Nói đến vị thế gia đình của tổng thống Mỹ Roosevelt, ai cũng phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Ông sinh ra trong một gia đình giàu có, xếp vào tầng lớp quý tộc và có quyền lực ở nước Mỹ. Từ bé đã sống trong vàng bạc, châu báu, nhưng không giống như những đứa trẻ của các gia đình giàu có khác, ông phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ mình.

Bố của ông là một luật sư tài ba, có tài trong việc kinh doanh do đó về mặt kinh tế, tiền bạc đối với gia đình Roosevelt là vấn đề nhỏ. Mẹ ông là một người phụ nữ thông minh, giỏi giang và bà chính là người đã có phương pháp dạy dỗ chính xác để nước Mỹ có một vị tổng thống vĩ đại đến như vậy.

Roosevelt ngay từ nhỏ đã là một đứa bé hiếu động, ưa khám phá, rất chăm chỉ học tập. Ông luôn có lịch trình dày kín hoạt động trong một ngày do mẹ mình đưa ra và bắt buộc thực hiện một cách nghiêm túc, chuẩn chỉ, vì mẹ của ông là một người rất nghiêm khắc trong cách dạy con cái.

Mẹ của Roosevelt đã xếp một bảng thời gian kín mít cho con trai: 7h sáng dậy, 8h ăn sáng, học cùng gia đình trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, sau đó là nghỉ ngơi. Buổi chiều bắt đầu bữa trưa vào lúc 1h chiều, sau đó là học 4 tiếng, cuối cùng là hoạt động tự do.

Tổng thống Roosevelt hồi còn nhỏ bên cạnh mẹ - bà Sara Ann Delano.

Vào một ngày, Roosevelt đã quyết định phản đối lại thời gian biểu của mẹ đưa ra, ông đề nghị cần phải được tự do. Mẹ của ông đã suy nghĩ và quyết định cho ông "nghỉ" một ngày. Sau một ngày được tự do, đứa con trai 6 tuổi của bà trở về nhà với khuôn mặt bụi bặm, lấm lem nhưng nở nụ cười khác so với ngày thường.

Mẹ của Roosevelt đã hiểu được rằng, nghiêm khắc với con là một điều tốt nhưng hãy cho con một không gian của riêng mình. Nhất là đối với trẻ nhỏ, hãy cho chúng được tận hưởng một không gian và những niềm vui đơn giản của tuổi thơ giống như bao đứa trẻ khác.

Ngoài tự do hãy nuôi dạy con trở thành một người tự chủ và có chính kiến

Bố mẹ của tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt không chỉ cho con trai mình một không gian riêng mà còn đưa ra quyền lựa chọn, tự quyết những vấn đề liên quan đến bản thân mình. Họ tin rằng trẻ con cũng có những sự lựa chọn đúng đắn, chính xác và dựa theo vào mong muốn của chúng. Bạn đưa cho chúng một vấn đề cần giải quyết và cách giải quyết như thế nào, người quyết định sẽ là con bạn chứ không phải bạn.

Một cách dạy con nên biết khiêm nhường và nói lời xin lỗi của mẹ Roosevelt chính là hãy cho con thử cảm giác là người thất bại. Một lần, bà đã rủ con trai mình chơi cờ và giành chiến thắng. Roosevelt đã rất tức giận, vì ông luôn là người chiến thắng nhưng hôm nay lại thua cuộc. Mẹ ông đã nhất quyết bắt ông xin lỗi và nhận là người thua cuộc. Kết quả ông bắt buộc phải làm theo.

Nhờ cách dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ mình mà sau này Roosevelt đã trở thành 1 Tổng thống Mỹ vĩ đại.

Cần có sự nghiêm khắc trong dạy dỗ đối với những đứa trẻ sinh ra đã sống trong nhung lụa giống như Roosevelt. Ai cũng cần phải trải qua những sự khó khăn, thất bại trong cuộc sống, như vậy mới có thể trường thành và đứng vững trong xã hội đầy cạm bẫy này. Những đứa trẻ cũng vậy, bạn cần phải dạy chúng cách tôn trọng những gì mình đang có, học cách chấp nhận thất bại và đứng lên sau đó.

Bố mẹ hãy kết hợp ba yếu tố: tự do, nghiêm khắc và độc lập trong phương pháp dạy con. Có như vậy đứa trẻ mới hiểu được cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, con không phải lúc nào cũng là người chiến thắng. Hãy luôn biết vị trí của mình ở đâu và nếu như con ngã hãy đứng lên từ chỗ đó.