Du khách bị đánh ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt

Chiều ngày 7-3, trung tá Đỗ Ngọc Hòa, Trưởng công an phường 1, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận có vụ việc du khách bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu sau khi mâu thuẫn với nhóm người ở quán ăn tại chợ đêm Đà Lạt. "Vụ việc đang tiến hành lấy lời khai giữa các bên liên quan để điều tra xử lý nghiêm" - trung tá Hòa nói.



Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối (ngày 6-3), một nhóm du khách trong đó có chị N. T. C. V (20 tuổi), ngụ tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) và chị S. P. A (28 tuổi), người Mỹ gốc Việt đến chợ đêm Đà Lạt chơi. Khi tới đầu chợ, nhóm khách trên được một thanh niên mời vào ăn cơm tại 1 quán ăn.

Vụ xô xát đã làm chị P.A, bất tỉnh nhập viện cấp cứu.

Theo trình bày của chị V, nhóm của chị gọi 4 đĩa cơm gà và 2 đĩa cơm sườn, sau đó chủ quán đem ra một tô canh với giá 100.000 đồng. Do không gọi cả tô canh mà chỉ gọi chén canh đi kèm theo đĩa cơm nên nhóm khách trên từ chối không nhận. Quá trình ăn, nhóm khách chê cơm bị nguội nên giữa hai bên bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.

Chị S. P. A khi tách miếng thịt gà kho ra thì phát hiện bên trong vẫn còn máu nên đã phàn nàn với chủ quán là thịt gà chưa chín. Chủ quán khẳng định thịt gà đã chín và phản ứng với khách. Hai bên tiếp tục phát sinh mâu thuẫn.

Tiếp đó, chủ quán đem ra một đĩa cơm nữa nhưng nhóm khách từ chối vì đã gọi tính tiền do không còn tâm trạng để ăn cơm.

Sự việc bắt đầu căng thẳng hơn khi ra về, chị N. T. C. V đưa điện thoại lên chụp hình quán cơm thì bị chủ quán phát hiện, la lớn là khách chưa trả tiền, đồng thời hô "nó chụp hình đăng facebook, chặn nó lại!..".

Hình ảnh đông đúc, lộn xộn hết sức xấu xí mất mỹ quan đang diễn ra tại chợ đêm Đà Lạt.

Lúc này, nhóm người khoảng 3 nam và 3 nữ xuất hiện, xô xát với chị S. P. A và chị N. T. C. V. sau đó, chị N. T. C. V bị nhóm người trên đấm đá, gây trầy xước, chảy máu vùng mặt. Riêng chị S. P. A đã bị bất tỉnh tại chỗ và được người dân chuyển chị tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường 1, TP Đà Lạt cũng đã có mặt mời nhóm khách về Công an phường để tường trình lại vụ việc. Các đối tượng có liên quan đến vụ hành hung trên cũng đã bị Công an triệu tập để làm rõ.