Dù hay bị soi cảnh từ chối nắm tay phũ phàng nhưng vợ chồng Tổng thống Trump cũng có những khoảnh khắc rất ngọt ngào

Vào tháng 1/2017, ông Trump và vợ Melania khiêu vũ trên nền nhạc lãng mạn "I Will Always Love You." Bà Melania Trump mặc chiếc váy dự tiệc màu trắng hở vai do Hervé Pierre thiết kế trong tiệc khiêu vũ sau lễ tuyên thệ nhậm chức của chồng.