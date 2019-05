Dự đoán tổng quan chuyện tiền bạc của 12 con giáp sẽ tăng giảm như thế nào trong tháng 6 này

Tuổi Tý

Chỉ số tài vận của tuổi Tý trong tháng 6 này chỉ ở mức trung bình. Thu nhập bạn kiếm được từ công việc chính vẫn đều đặn và ổn định, thế nhưng, một số khoản phát sinh nhỏ lẻ khiến cho kế hoạch tài chính của bạn gặp phải sự thâm hụt đáng kể. Tháng này tuổi Tý nếu định đầu tư kinh doanh thì tử vi khuyên rằng không nên vì đây là thời điểm may mắn không đứng về phía bạn. Nếu cứ cố chấp và tham lam thì mọi chuyện có thể sẽ đổ sông đổ bể. Tốt nhất là tuổi Tý nên tiết kiệm và chỉ chi tiêu trong con số cho phép mà thôi.

Tuổi Sửu

Thu nhập của tuổi Sửu sẽ tăng lên trong tháng 6 này. Điều này khiến bạn có động lực để kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Sự siêng năng, chăm chỉ cộng với một chút may mắn sẽ khiến cho túi tiền của tuổi Sửu dày lên mỗi ngày. Trong các kế hoạch đầu tư tài chính, tuổi Sửu vẫn nên lắng nghe ý kiến của người thân và những người có kinh nghiệm. Tuy nhiên, đừng quá phụ thuộc vào người khác mà chỉ nên xem đó giống như một tài liệu tham khảo. Mọi quyết định vẫn nằm ở trong tay của bạn.

Tuổi Dần

Lời khuyên tử vi dành cho tuổi Dần trong tháng 6 này là đừng chỉ ngồi chờ đợi người khác đến trao cơ hội tận tay mà hãy chủ động tìm kiếm những cơ hội làm tăng số tài khoản của mình. Chỉ cần tinh ý và nhanh nhạy một chút, tuổi Dần sẽ nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền nằm ngay xung quanh mình, thông qua những sở thích cá nhân hay những thói quen thường ngày của mình. Thu nhập từ công việc chính của tuổi Dần trong tháng không có nhiều thay đổi, tuy nhiên, nếu không thay đổi tác phong làm việc thì tiền lương của bạn sẽ bị trừ kha khá do các lần bị phạt đấy.

Tuổi Mão

Nhờ thần tài và thần may mắn cùng lúc phù trợ mà thu nhập của tuổi Mão tăng lên đáng kể so với tháng trước. Đầu tháng, tuổi Mão có thể dễ dàng giải quyết hết các khoản nợ nần, đồng thời, những rắc rối tài chính khác cũng sẽ biến mất. Đến khoảng giữa tháng, một nguồn thu lớn sẽ đến khiến cho túi tiền của bạn "rủng rỉnh" hơn bao giờ hết. Tuy vậy, tuổi Mão cũng nên suy nghĩ trước khi mở ví, bởi nếu không biết tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì tiền dù có nhiều bao nhiêu cũng sẽ "bay sạch" trong chớp mắt mà thôi.

Tuổi Thìn

Tháng này tuổi Thìn sẽ phải đối mặt với khá nhiều vấn đề tài chính phát sinh. Một số các khoản như cưới xin, ma chay, sinh nhật... sẽ tiêu tốn của bạn một khoản kha khá. Tuy nhiên, tuổi Thìn là người tài giỏi, nhạy bén, có khả năng kiếm tiền giỏi bậc nhất trong 12 con giáp nên bạn không phải lo lắng quá nhiều. Dù vậy, tuổi Thìn cũng nên học cách tiết kiệm và tích lũy tài sản cho các dự án kế hoạch trong tương lai. Tử vi khuyên rằng tuổi Thìn không nên quá lãng phí tiền bạc trong tháng này vì dù sao đồng tiền cũng không phải là dễ kiếm.

Tuổi Tỵ

Vận trình tài chính của tuổi Tỵ trong tháng này khởi sắc hơn so với tháng 5 vừa rồi. Trong tháng, tuổi Tỵ sẽ gặp được những người giàu kinh nghiệm và được họ truyền tai cho phương pháp phù hợp để kiếm được nhiều tiền hơn. Thu nhập vào khoảng cuối tháng có xu hướng tăng lên, tuy nhiên, bạn vẫn cần kiểm soát ham muốn mua sắm của bản thân. Có rất nhiều món đồ mà tuổi Tỵ ao ước, nhưng hãy chắc chắn rằng đó là những món đồ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, thói quen shopping khi buồn của tuổi Tỵ cũng nên được từ bỏ sớm thì hơn.

Tuổi Ngọ

Vào thời điểm này, tuổi Ngọ không nên phung phí tiền của mình cho các khoản ăn chơi hay mua sắm. Nếu biết cách sử dụng số tiền của mình trong đầu tư kinh doanh hợp lý, tài khoản của bạn sẽ ngày càng tăng lên. Thói quen tích lũy tài sản sẽ giúp bạn có được một nguồn vốn vững chắc và nhanh chóng, vì vậy đừng vì một vài phút giây bốc đồng mà định "kiếm củi ba năm tiêu một giờ". Ngoài ra, những nỗ lực của tuổi Ngọ trong công việc đang được đền đáp xứng đáng bằng khoản lương thưởng khá "hời".

Tuổi Mùi

Chỉ số tài chính của tuổi Mùi trong tháng 6 này khá ổn định. Một số người bạn thân thiết sẽ tạo cho tuổi Mùi rất nhiều cơ hội để làm giàu trong tháng này, chỉ cần nhanh nhẹn nắm bắt thì đến cuối tháng bạn sẽ thu được về thành quả nhất định. Nhìn chung, tháng này tuổi Mùi ít khi rơi vào tình trạng "rỗng túi" vì thu nhập từ công việc khá ổn định, đồng thời do bạn biết cách thực hiện phương châm chi tiêu hợp lý nên còn tiết kiệm được cho mình một khoản tiền dự phòng không hề nhỏ.

Tuổi Thân



Vận trình tài chính của tuổi Thân có dấu hiệu giảm đi trong tháng 6 này. So với tháng trước, tháng này tổng tài sản của tuổi Thân có xu hướng giảm do các kế hoạch dự án chậm tiến độ hay những khoản thu nhập ngoài chưa về kịp. Đồng thời, lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng không đáng kể do một vài thất thoát xảy ra, thậm chí còn khiến bạn phải bỏ tiền túi ra để bù đắp. Nhìn chung, tháng này tuổi Thân cần phải học cách tiết kiệm và "bóp mồm bóp miệng" lại thì mới có thể giảm bớt lo lắng.

Tuổi Dậu

Trong tháng này, thần tài dường như đang đứng về phía tuổi Dậu và trao cho bạn những cơ hội hiếm có để làm giàu. Trong khi thu nhập từ công việc chính vẫn ổn định, thậm chí có phần tăng lên do tuổi Dậu luôn nỗ lực khẳng định tài năng của bản thân cho cấp trên thấy, thì những khoản thu nhập ngoài từ các công việc tay trái cũng tăng lên. Tuổi Dậu sẽ có một tháng thoải mái chi tiền mà không phải lo nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, nếu biết chia sẻ niềm vui này với bạn bè và người thân thì tuổi Dậu còn gặp được nhiều may mắn hơn đấy!

Tuổi Tuất

Trong tháng này, tuổi Tuất cần phải hết sức bình tĩnh và sáng suốt để bảo toàn ví tiền của mình. Một vài vấn đề về tiền bạc sẽ xuất hiện khiến bạn phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Đừng lo lắng quá nhiều, chỉ cần một chút khéo léo và khôn ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuổi Tuất nếu cảm thấy khó khăn quá thì cứ mạnh dạn nhờ đến sự giúp sức của người thân, gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất cho bạn vào lúc này. Đến khoảng cuối tháng, một cơ hội bất ngờ sẽ đến giúp tuổi Tuất lội ngược dòng và lấy lại được những gì đã bỏ ra.

Tuổi Hợi

Tháng này, tuổi Hợi cần phải học thêm tính kiên trì và nhẫn nại. Những kế hoạch đầu tư kinh doanh của bạn tuy bước đầu chưa có khởi sắc, thậm chí lời lãi chưa thấy đâu mà chỉ thấy lỗ, thì tuổi Hợi cũng không nên bỏ cuộc quá sớm. Nếu nản chí ngay lúc này thì bạn sẽ mất cả chì lẫn chài cho xem. Thu nhập từ công việc chính vẫn ổn định, tuy vậy, tuổi Hợi cần phải kiểm soát sở thích mua sắm của mình. Đây không phải là lúc để tuổi Hợi tiêu tiền vào những khoản không cần thiết bởi nó chỉ tạo thêm gánh nặng cho bạn mà thôi.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)