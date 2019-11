Thiên can Ất là thiên can đứng thứ hai trong hàng 10 Thiên Can. Những người mang tuổi Ất bước sang năm 2020 có nhiều đột phá về hoạch tài, có nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Người mang thiên can Ất là người nhu mì, nhẹ nhàng, tính cách hiền hòa. Trời ưu ái dành cho những người mang can Ất khả năng thích ứng với người khác và với môi trường sống vô cùng tốt.

Người can Giáp thuộc dương Mộc, là cây lớn cứng cáp, thẳng thắn có thể phát triển độc lập một mình. Nhưng người can Ất thuộc âm Mộc, là loài thực vật nhỏ bé, các loại dây leo mềm yếu, hoa thảo.

Vận hạn người tuổi "Ất" trong năm 2020 có thay đổi như thế nào?

Vì vậy, để phát triển được tốt và vững chắc, phải có sự che chở và chỗ dựa cho người mang can Ất. Cũng vì mang tính cách mềm yếu, nên tính chất chung của người kiểu này là hay thay đổi, dễ bị thuyết phục nên trong cuộc sống thường phải chịu nhiều thiệt thòi.

Những người sinh năm Ất có một đặc trưng trong phương diện phát triển cuộc sống là đi theo chiều ngang, có nhiều mối quan hệ và kết giao với nhiều bạn bè.

Một vài điều trên về tính cách trời sinh cho người thiên can Ất, cùng xem trong năm mới Canh Tý 2020, các tuổi mang năm này có sự biến hóa khác nhau như thế nào về tài vận và chuyện gia đạo nhé.

Tuổi Ất Mão (1975) - Đại Khê Thủy

Người tuổi Ất Mão, đặc biệt là phụ nữ, là người thông minh và hiểu biết. Họ có biệt tài thành thạo và năng lực chuyên môn trong ngành nghề của mình. Một số ít thì thiếu quyết tâm và kiên nhẫn nên dở dang trong lựa chọn sự nghiệp.

Đa số người tuổi Ất Mão học cao, thành đạt trong cuộc sống. Ở họ vừa có sự hòa quyện của mềm mỏng, nữ tính vừa có sự khéo léo của tuổi Mão, đặc biệt là bản lĩnh trong họ. Khi quyết tâm theo đuổi mục đích, họ vô cùng chuyên tâm và kiên định thực hiện.

Trong năm 2020, tuổi Ất Mão có nhiều may mắn

Mặc dù vậy, người Ất Mão thích chưng diện và làm đẹp. Sự khéo léo trong giao tiếp của họ rất được lòng người. Số mệnh sinh cho những người phụ nữ Ất Mão phúc lộc, cuộc sống nhàn hạ nên trong giao tiếp họ thanh lịch và nhã nhặn. Đàn ông tuổi này chu đáo và lịch thiệp, rất được lòng phái nữ.

Tuổi Ất Mão không thích làm lớn chuyện, họ yêu không khí hòa bình, thích dĩ hòa vi quý, luôn thích sống trong vòng an toàn của mình.

Mặc dù sống có lễ nghĩa, biết chịu đựng, thích giúp đỡ người khác xuất phát từ tấm lòng của mình, không thích làm mọi thứ vì tiếng trách nhiệm, đặc biệt trong mối quan hệ họ hàng.

Là những người phụ nữ tâm lý, vừa có khả năng làm mẹ, làm bạn với con cái của mình, họ vừa xây dựng được một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Tuổi Ất Mão hợp kết giao với các tuổi Thìn, Hợi, Mùi; không hợp kết giao với tuổi Dần, Dậu, Ngọ.

Bước sang năm 2020 Canh Tý tuổi Ất Mão đạt được nhiều sự như ý, mãn nguyện trong cuộc sống. Năm 2020, thực hiện các dự án mới cũng có nhiều tiến triển tích cực, thu được nhiều nguồn tiền tài.

Gia đạo được nhiều may mắn, hạnh phúc. Mặc dù vậy, trong cuộc sống, khó tránh khỏi những lúc hiểu lầm hoặc bị người khác mang thị phi tới.

Về ngoại giao, nhiều khi sự khéo léo thái quá của tuổi này cũng không vừa mắt nhiều người, nên biết cách tiết chế và xử lý mọi việc ở mức độ vừa phải hơn thì mọi việc sau cùng đều tốt đẹp.

Tuổi Ất Sửu (1985) - Hải Trung Kim

Trời vốn sinh cho người tuổi Ất âm Mộc kết hợp với Sửu thổ làm nên tính cách của người Ất Sửu càng ôn hòa, thông minh và có tài ứng đối khôn khéo được lòng nhiều người.

Không phải tự nhiên người tuổi Ất Sửu được mọi người yêu quý như vậy. Người tuổi này cần cù và làm việc có trách nhiệm. Trong mình vừa mang sự khéo léo nhún nhường nhưng cũng rất cứng rắn.

Tuổi Ất Sửu, đàn ông hay phụ nữ, đều có tính bảo thủ và cố chấp, sống truyền thống. Tuổi này gia trưởng và thích ra lệnh, đặc biệt đàn ông tuổi Ất Sửu, khéo thì rất khéo, nhưng bản chất gia trưởng ít nhiều vẫn tồn tại trong con người họ.

Tuổi này được lộc trời và phúc đức dòng họ độ cho thì cuộc đời rất khá, từ công danh sự nghiệp đến hậu vận tiền tài. Đặc biệt, phụ nữ lại càng vượng phu ích tử.

Tuổi Ất Sửu trong năm 2020 làm ăn may mắn

Cách hành xử của tuổi này góp phần kiến tạo nên hậu vận rất nhiều, chuyện nhân quả phúc báo đến với họ cũng rất thường xuyên.

Khác với tuổi Ất Mão mang mệnh Thủy, có biệt tài khéo léo và chịu đựng từ trong xương tủy, người Ất Sửu mệnh Kim, cứng rắn, bình tĩnh. Vì vậy, những người nào cố chấp và gia trưởng, lại thuộc tuổi Ất Sửu, mức độ sẽ gia tăng mạnh hơn.

Nhưng thường mạnh mẽ cứng rắn quá, khó hạnh phúc trong hôn nhân và tình cảm. Bởi vậy, người Ất Sửu hạnh phúc không như ý, sự hợp tan sẽ đến với họ nếu như không biết kiềm chế và thay đổi.

Tuổi Ất Sửu nên kết giao với người tuổi Tý, Dậu, Thân, Sửu, Tỵ sẽ có nhiều viên mãn và thuận lợi.

Bước sang năm Canh Tý, trời xanh dường như không còn bạc đãi và đưa ra nhiều thử thách, khó khăn cho tuổi Ất Sửu nữa.

Trong năm này, nhiều may mắn sẽ đến với tuổi Sửu. Nhiều dự án thực hiện sẽ thành công và đưa lại được nguồn thu tốt. Nếu có gặp hung họa cũng hóa an bình. Đặc biệt, với những ai có dấu hiệu sức khỏe giảm sút hoặc bệnh tật nặng cũng mau khỏi.

Tuổi Ất Hợi (1995) - Sơn Đầu Hỏa

Đã ưu ái cho Ất Mão và Ất Sửu, không lẽ nào ông trời lại quên được Ất Hợi nhiều tính cách tốt đẹp. Tuổi Ất Hợi mang trong mình nhiều trí tuệ, thông minh và trực giác nhạy cảm.

Phụ nữ tuổi Ất Hợi lòng dạ hiền lương, chân thành trong đối đáp và quan hệ với mọi người. Sự vô tư và thân thiện của họ được mọi người yêu quý và trân trọng.

Mặc dù luôn mong muốn cuộc sống trong thanh bình, yên ổn nhưng số kiếp người Ất Hợi vẫn nặng nợ với thị phi và dèm pha của cuộc đời. Đa phần tuổi Hợi rất thích để ý đến chuyện ăn mặc và mong cầu tự do, có chính kiến riêng của mình, không thích bị người khác áp đặt, điều khiển.

Tuổi Ất Hợi trong năm 2020 cần giữ gìn lời ăn tiếng nói để tránh thị phi

Người nữ tuổi Ất Hợi tính cách mềm mỏng, khéo léo, chu toàn mọi việc. Tuổi Hợi kết giao với tuổi Tân Mùi được nhiều điều tốt, kết hợp làm ăn với đồng tuổi Hợi được nhiều thuận lợi.

Trong giao tiếp thường ngày hoặc công việc, người tuổi này chú ý lời ăn tiếng nói để tránh rắc rối thị phi.

Bước sang năm 2020, người tuổi Hợi làm ăn được lộc tài, nhưng phải cẩn thận phòng bị không để hao hụt. Ngoài việc cẩn trọng trong đầu tư làm ăn, người tuổi Ất Hợi chú trọng giao tiếp bên ngoài xã hội cũng như cần chú ý tu tâm dưỡng tĩnh để được hậu về sau.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)